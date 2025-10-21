Comunicato preventivo – Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025

In occasione delle Elezioni Regionali e Amministrative del prossimo 23 e 24 novembre 2025, l’Associazione Culturale “Inchiostro su Carta“, società editrice e concessionaria pubblicitaria dei quotidiani online AtripaldaNews.it e MercoglianoNews.it con sede in Atripalda, alla via A. Di Ruggiero, n.1, ai sensi della legge 22 febbraio 2000 n. 28 e in conformità delle norme dell’Agcom, mette a disposizione su questa testata spazi per la diffusione di messaggi di propaganda, nelle forme consentite dalla legge n.28 del 22 febbraio 2000 e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 448/16/CONS.

Gli spazi di propaganda saranno offerti a pagamento a tutti i comitati elettorali, liste e partiti politici che ne facciano richiesta nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento. I messaggi saranno accompagnati dalla dicitura “messaggio politico” e dall’indicazione del soggetto politico committente.

Le tariffe dei banner e le condizioni temporali di prenotazione sono depositate e consultabili da chiunque ne abbia interesse in apposito documento depositato presso la sede dell’associazione.

Per ogni comunicazione e richiesta contattare i seguenti recapiti telefonici 3389783165 – 3492209364

Email: redazione@atripaldanews.it e redazione@mercoglianonews.it

I messaggi di campagna elettorale saranno pubblicati, come per legge, fino a due giorni prima del voto.