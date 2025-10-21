  
Il PD di Atripalda e Manocalzati incontra il consigliere regionale Maurizio Petracca

Pubblicato in data: 21/10/2025 alle ore:08:43

Il Partito Democratico di Atripalda e Manocalzati invita iscritti, simpatizzanti e amici a partecipare a un incontro–apericena con il consigliere regionale Maurizio Petracca, in programma martedì 21 ottobre alle ore 20:00 presso la Taverna Rock di Atripalda.

Sarà un momento di confronto, dialogo e partecipazione in vista delle prossime sfide politiche del Partito Democratico e della comunità locale. L’appuntamento segna anche l’avvio del cammino verso le elezioni regionali in Campania del 23 novembre 2025.

Un’occasione per condividere idee, entusiasmo e prospettive per il futuro, in un clima informale e aperto a tutti.

Tutti invitati!

Un brindisi insieme per ripartire con passione e impegno.

