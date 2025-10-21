Parte “Pietre di Memoria”: nuovo progetto per la nostra Biblioteca Comunale

Il Comune di Atripalda ha avviato il progetto “Pietre di Memoria”, finanziato dalla Regione Campania attraverso l’avviso pubblico dedicato alle biblioteche locali.

Un’iniziativa che mira a digitalizzare le preziose pergamene custodite dalla Biblioteca “L. Cassese”, garantendone la conservazione e la valorizzazione, in linea con le più moderne linee guida sul patrimonio culturale.

Un sentito ringraziamento alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania per l’autorizzazione e il prezioso supporto.

Dichiarazioni del consigliere con delega alla cultura Lello Barbarisi:

“Il finanziamento ci ha consentito di mettere a disposizione un patrimonio di pergamene già da decenni oggetto di studio da parte di ricercatori ed appassionati. La memoria storica è elemento imprescindibile per la contestualizzazione dei fatti e la comprensione dei processi. Continuerà in tal senso il nostro impegno per la digitalizzazione del patrimonio. La cultura quale argomento alla portata di tutti.”