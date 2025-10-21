  
marted� 21 ottobre 2025
Flash news:   Il PD di Atripalda e Manocalzati incontra il consigliere regionale Maurizio Petracca Parte “Pietre di Memoria”: nuovo progetto per la nostra Biblioteca Comunale Parte la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia Comunicato preventivo – Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 Atripalda dedica la sala di lettura della Biblioteca comunale a Sabino Tomasetti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket dilaga: battuta Torino 83-54 Il sindaco Spagnuolo replica a Renzulli: “Non è il Puc a dover essere cestinato, ma questo modo di fare opposizione” Settimana della Protezione Civile ad Atripalda SOS Impresa Avellino: “Spari nella notte ad Atripalda e Avellino, serve una risposta forte dello Stato” Sconfitta pesante a Castellammare: l’Avellino cade 2-0 contro la Juve Stabia

Parte “Pietre di Memoria”: nuovo progetto per la nostra Biblioteca Comunale

Pubblicato in data: 21/10/2025 alle ore:08:17 • Categoria: Comune

Il Comune di Atripalda ha avviato il progetto “Pietre di Memoria”, finanziato dalla Regione Campania attraverso l’avviso pubblico dedicato alle biblioteche locali.

Un’iniziativa che mira a digitalizzare le preziose pergamene custodite dalla Biblioteca “L. Cassese”, garantendone la conservazione e la valorizzazione, in linea con le più moderne linee guida sul patrimonio culturale.

Un sentito ringraziamento alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania per l’autorizzazione e il prezioso supporto.

Dichiarazioni del consigliere con delega alla cultura Lello Barbarisi:

“Il finanziamento ci ha consentito di mettere a disposizione un patrimonio di pergamene già da decenni oggetto di studio da parte di ricercatori ed appassionati. La memoria storica è elemento imprescindibile per la contestualizzazione dei fatti e la comprensione dei processi. Continuerà in tal senso il nostro impegno per la digitalizzazione del patrimonio. La cultura quale argomento alla portata di tutti.”

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *