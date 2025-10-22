  
gioved� 23 ottobre 2025
Il presidente del Consiglio comunale di Atripalda Francesco Mazzariello candidato alla Regione nella lista di Fratelli d'Italia

Pubblicato in data: 22/10/2025 alle ore:23:58

Oggi prende ufficialmente avvio un percorso che segnerà il futuro della nostra Regione. La candidatura dell’on. Edmondo Cirielli a Presidente della Regione Campania rappresenta una scelta di qualità e di responsabilità, che rafforza il progetto politico di Fratelli d’Italia e dell’intera coalizione di governo.

Con la sua lunga esperienza istituzionale, già viceministro degli Esteri e protagonista di tante battaglie per il nostro territorio, Cirielli incarna una visione di sviluppo che può finalmente restituire alla Campania un governo autorevole, stabile e vicino ai cittadini.

Da amministratore locale e da militante di Fratelli d’Italia, accolgo con entusiasmo questa candidatura, convinto che potrà aprire una nuova stagione per la nostra terra, valorizzando anche le istanze delle aree interne e dell’Irpinia.

Il tempo delle parole è finito: è il momento della concretezza, della serietà e della buona politica.

Con Edmondo Cirielli Presidente la Campania può davvero cambiare passo: rialziamoci per tornare grandi!

