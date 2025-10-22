Il presidente del Consiglio comunale di Atripalda Francesco Mazzariello candidato alla Regione nella lista di Fratelli d’Italia

Oggi prende ufficialmente avvio un percorso che segnerà il futuro della nostra Regione. La candidatura dell’on. Edmondo Cirielli a Presidente della Regione Campania rappresenta una scelta di qualità e di responsabilità, che rafforza il progetto politico di Fratelli d’Italia e dell’intera coalizione di governo.

Con la sua lunga esperienza istituzionale, già viceministro degli Esteri e protagonista di tante battaglie per il nostro territorio, Cirielli incarna una visione di sviluppo che può finalmente restituire alla Campania un governo autorevole, stabile e vicino ai cittadini.

Da amministratore locale e da militante di Fratelli d’Italia, accolgo con entusiasmo questa candidatura, convinto che potrà aprire una nuova stagione per la nostra terra, valorizzando anche le istanze delle aree interne e dell’Irpinia.

Il tempo delle parole è finito: è il momento della concretezza, della serietà e della buona politica.

Con Edmondo Cirielli Presidente la Campania può davvero cambiare passo: rialziamoci per tornare grandi!