Anna Nazzaro ufficializza la candidatura alle Regionali con il Partito Democratico
Pubblicato in data: 23/10/2025 alle ore:20:16
La consigliera comunale Anna Nazzaro, già vicesindaco di Atripalda, ha ufficializzato oggi la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania nella lista del Partito Democratico.
«Ho firmato la mia candidatura con la stessa passione di sempre e con l’impegno di restare dalla parte del territorio» – ha dichiarato Nazzaro, augurando a tutti i candidati «una campagna elettorale serena e grintosa».
