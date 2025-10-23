Anna Nazzaro ufficializza la candidatura alle Regionali con il Partito Democratico

La consigliera comunale Anna Nazzaro, già vicesindaco di Atripalda, ha ufficializzato oggi la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania nella lista del Partito Democratico.

«Ho firmato la mia candidatura con la stessa passione di sempre e con l’impegno di restare dalla parte del territorio» – ha dichiarato Nazzaro, augurando a tutti i candidati «una campagna elettorale serena e grintosa».