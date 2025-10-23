  
sabato 25 ottobre 2025
Flash news:   Sabino Cassese, 90 anni di rigore e pensiero libero: «Meloni? La migliore allieva di Togliatti» Forte scossa di terremoto avvertita ad Avellino e in tutta la Campania Il consigliere regionale Maurizio Petracca ad Atripalda: «Inizio da qui la mia campagna elettorale. Coerenza, lavoro e territorio le mie parole d’ordine» Sabino Morano ufficializza la candidatura alle Regionali con la Lega Anna Nazzaro ufficializza la candidatura alle Regionali con il Partito Democratico Consorzio dei servizi sociali A5 e Conferenza Episcopale Campana insieme per risposte concrete nella lotta alla povertà Corso di Primo Soccorso e uso del Defibrillatore promosso dal Forum dei Giovani di Atripalda Il presidente del Consiglio comunale di Atripalda Francesco Mazzariello candidato alla Regione nella lista di Fratelli d’Italia Il PD di Atripalda e Manocalzati incontra il consigliere regionale Maurizio Petracca Parte “Pietre di Memoria”: nuovo progetto per la nostra Biblioteca Comunale

Anna Nazzaro ufficializza la candidatura alle Regionali con il Partito Democratico

Pubblicato in data: 23/10/2025 alle ore:20:16 • Categoria: Partito Democratico, Politica

La consigliera comunale Anna Nazzaro, già vicesindaco di Atripalda, ha ufficializzato oggi la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania nella lista del Partito Democratico.

«Ho firmato la mia candidatura con la stessa passione di sempre e con l’impegno di restare dalla parte del territorio» – ha dichiarato Nazzaro, augurando a tutti i candidati «una campagna elettorale serena e grintosa».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *