  
gioved� 23 ottobre 2025
Corso di Primo Soccorso e uso del Defibrillatore promosso dal Forum dei Giovani di Atripalda

Pubblicato in data: 23/10/2025 alle ore:00:00 • Categoria: Attualità

Il Forum dei Giovani di Atripalda, l’Accademia “Amici del cuore” e IRComunità, con il patrocinio del Comune di Atripalda, uniscono le forze per darti una competenza che conta.

Impara le manovre di Primo Soccorso e l’uso del Defibrillatore (BLSD). In un’emergenza, i primi minuti sono tutto: diventa tu la differenza!

Sabato 25 ottobre, dalle ore 9 alle 12, presso il Centro di Comunità di Contrada Ischia, ad Atripalda, si terrà il Corso BLSD per Non Sanitari, al cui termine sarà rilasciata certificazione ufficiale.

Il corso è gratuito, ma è gradita una donazione al fine di avviare una raccolta fondi con la finalità di acquistare ed installare un defibrillatore pubblico.

I posti sono limitati; è perciò richiesta prenotazione contattando il Forum dei Giovani di Atripalda attraverso le pagine social o contattando i numeri 331/7847469 (Generoso) e 351/1901382 (Luca).

 

