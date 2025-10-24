  
sabato 25 ottobre 2025
Forte scossa di terremoto avvertita ad Avellino e in tutta la Campania

Pubblicato in data: 24/10/2025 alle ore:15:11 • Categoria: Cronaca

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco fa, intorno alle 14.40, nella provincia di Avellino. Il sisma, rilevato dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato avvertito chiaramente anche a Benevento, Napoli e Salerno.

L’epicentro a Grottolella (Av) con magnitudo di 3.6.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma molte persone hanno avvertito nettamente il movimento sismico, scendendo in strada per precauzione. Gli esperti dell’INGV stanno monitorando la situazione per ulteriori verifiche.

