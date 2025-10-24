Il consigliere regionale Maurizio Petracca ad Atripalda: «Inizio da qui la mia campagna elettorale. Coerenza, lavoro e territorio le mie parole d’ordine»

Ad Atripalda, nel corso dell’apericena organizzato dai circoli del Partito Democratico di Atripalda e Manocalzati, il consigliere regionale Maurizio Petracca che ha firmato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali della Campania.

«Ero venuto immaginando un momento conviviale – ha esordito sorridendo – ma questa serata segna di fatto l’inizio della mia campagna elettorale».

Nel suo intervento, Petracca ha toccato i temi della coerenza politica e del valore del lavoro svolto sui territori: «Viviamo un tempo in cui non ci si scandalizza più per chi cambia schieramento da un giorno all’altro. Io continuo a credere che chi milita in un partito debba sostenerlo fino in fondo».

Ripercorrendo i suoi anni di impegno istituzionale, ha ricordato le leggi regionali da lui promosse per lo sviluppo delle aree interne, l’agricoltura e il turismo, sottolineando come «la vera occasione di crescita per l’Irpinia sia investire nei propri settori identitari, legati al vino, all’ambiente e alla cultura».

«In questi anni ho lavorato con serietà – ha concluso – e continuerò a farlo con la stessa passione, per dare voce ai nostri territori e costruire un futuro che trattenga i giovani e valorizzi le nostre eccellenze».