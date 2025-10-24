  
sabato 25 ottobre 2025
Sabino Cassese, 90 anni di rigore e pensiero libero: «Meloni? La migliore allieva di Togliatti»

Pubblicato in data: 24/10/2025 alle ore:21:18 • Categoria: Avellino Basket

Il giurista Sabino Cassese, nato ad Atripalda il 20 ottobre 1935, ha compiuto 90 anni. Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, ex ministro e giudice della Corte costituzionale, Cassese è una delle menti più lucide del pensiero giuridico italiano.

In un’intervista rilasciata a Corriere della Sera, ha riflettuto sullo stato della democrazia italiana e sul ruolo dell’attuale premier: «Quando Elly Schlein ha detto che la democrazia è a rischio mi sono cadute le braccia. Giorgia Meloni? È la migliore allieva di Togliatti».

Cassese ha raccontato anche il suo legame con i libri: «Ho un appartamento dedicato ai miei 27 mila volumi». Una vita di studio, passione civile e rigore intellettuale, celebrata ieri alla Sapienza di Roma con il convegno “Varcare le frontiere”.

