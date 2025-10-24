Sabino Morano ufficializza la candidatura alle Regionali con la Lega

Oggi inizia ufficialmente la mia campagna elettorale, approdo naturale di una militanza trentennale coerente ed appassionata, sempre dalla stessa parte, sempre a Destra. La mia vita è sostanzialmente coincisa col mio impegno politico, impegno che scelsi in giovanissima età e che mai ho piegato a logiche opportunistiche o di convenienza, nonostante le tante sirene che, di volta in volta nel corso degli anni, hanno fatto sentire il proprio canto. Ti chiedo oggi di sostenere la mia candidatura al consiglio regionale della Campania per darmi la possibilità di mettere questo mio impegno al servizio della nostra terra d’Irpinia. Irpinia che mai come in questi ultimi anni è stata così abbandonata e vilipesa da una deputazione regionale pavida e politicamente inconsistente. Aiutami a difendere la nostra Terra, il 23 ed il 24 Novembre cambiamo insieme le sorti di questa nostra amata Irpinia!