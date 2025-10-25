Due lievi scosse nella notte con epicentro a Montefredane: «Nessun danno, la situazione è sotto controllo»

  
domenica 26 ottobre 2025
Pubblicato in data: 25/10/2025 alle ore:09:48 • Categoria: Cronaca

Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore della notte nel territorio di Montefredane, entrambe localizzate dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Seguono la forte scossa di ieri pomeriggio alle ore 14.40 con epicentro a Grottolella (Av) e magnitudo di 3.6.

La prima, di magnitudo 2.1, si è verificata alle 01:19 italiane del 25 ottobre, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9645, 14.8153 e una profondità di 17 chilometri. La seconda, di magnitudo 2.2, è stata registrata alle 07:32, con coordinate 40.9572, 14.8123 e una profondità di 16 chilometri.

Si tratta di eventi sismici di bassa intensità, comunemente avvertiti in modo lieve o non percepiti affatto dalla popolazione.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha diffuso una nota per rassicurare i cittadini:

«Voglio tranquillizzare la popolazione: non si registrano danni a persone o cose, né segnalazioni di criticità sul territorio. Siamo in costante contatto con la Prefettura di Avellino, che monitora l’evoluzione della situazione con la consueta attenzione, mentre l’ufficio tecnico comunale sta verificando tutte le strutture pubbliche».

Il primo cittadino ha poi invitato alla calma e alla prudenza: «Montefredane è una comunità forte e unita. Affrontiamo anche questi momenti con serenità e fiducia, consapevoli che il monitoraggio scientifico e la collaborazione di tutti sono la nostra migliore tutela».

