Mattarella consegna a Piero Mastroberardino l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro

Pubblicato in data: 25/10/2025 alle ore:10:01 • Categoria: Attualità

È stato consegnato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prestigioso titolo di Cavaliere del Lavoro a Piero Mastroberardino, imprenditore e docente universitario originario di Atripalda. La cerimonia si è tenuta nel salone del Quirinale.

Alla guida dell’omonima azienda vinicola di via Manfredi, simbolo del Made in Italy nel mondo, Mastroberardino è stato premiato per la sua capacità di innovare nel solco della tradizione, promuovendo la sostenibilità, la qualità e la valorizzazione del territorio irpino.

Un riconoscimento che rende onore ad Atripalda e all’Irpinia, terre di eccellenze e radici profonde.

