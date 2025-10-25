Mattarella consegna a Piero Mastroberardino l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro

Mattarella consegna a Piero Mastroberardino l’onorificenza di Cavaliere del LavoroPubblicato in data: 25/10/2025 alle ore:10:01 • Categoria: Attualità •
È stato consegnato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prestigioso titolo di Cavaliere del Lavoro a Piero Mastroberardino, imprenditore e docente universitario originario di Atripalda. La cerimonia si è tenuta nel salone del Quirinale.
Alla guida dell’omonima azienda vinicola di via Manfredi, simbolo del Made in Italy nel mondo, Mastroberardino è stato premiato per la sua capacità di innovare nel solco della tradizione, promuovendo la sostenibilità, la qualità e la valorizzazione del territorio irpino.
Un riconoscimento che rende onore ad Atripalda e all’Irpinia, terre di eccellenze e radici profonde.
