Nuova forte scossa in Irpinia: magnitudo 4 con epicentro a Montefredane

Nuova forte scossa in Irpinia: magnitudo 4 con epicentro a MontefredanePubblicato in data: 25/10/2025 alle ore:23:55 • Categoria: Cronaca •
La terra torna a tremare in Irpinia. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa sera con epicentro a Montefredane, avvertita distintamente anche a Napoli e nel Salernitano.
Il sisma, più intenso rispetto a quelli rilevati ieri e nella notte, è stato seguito da due ulteriori scosse di lieve entità, entrambe di magnitudo 2.0, localizzate rispettivamente a Prata di Principato Ultra alle 21:59 e di nuovo a Montefredane alle 22:08.
Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma la paura è tornata tra la popolazione che ha nettamente avvertito il movimento tellurico. Le verifiche sono in corso da parte della Sala Sismica dell’INGV e della Protezione Civile.
