Avellino, altra sconfitta: lo Spezia passa 4-0 al Partenio

Avellino Calcio

Seconda battuta d’arresto consecutiva per l’Avellino, che dopo il ko con la Juve Stabia cade anche contro lo Spezia con un pesante 0-4 al Partenio-Lombardi.

A segno Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio, in una gara mai realmente in discussione.

Per i biancoverdi di mister Biancolino una partita difficile, da archiviare in fretta in vista dei prossimi impegni di campionato.

