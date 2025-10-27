Avellino, altra sconfitta: lo Spezia passa 4-0 al Partenio

Pubblicato in data: 27/10/2025

Seconda battuta d’arresto consecutiva per l’Avellino, che dopo il ko con la Juve Stabia cade anche contro lo Spezia con un pesante 0-4 al Partenio-Lombardi. A segno Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio, in una gara mai realmente in discussione. Per i biancoverdi di mister Biancolino una partita difficile, da archiviare in fretta in vista dei prossimi impegni di campionato.

