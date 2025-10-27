  
marted� 28 ottobre 2025
Flash news:   Istituti scolastici superiori, visionati 25 edifici. Non sono emerse criticità. Il presidente Buonopane: “L’attività va avanti. Controllati anche ponti e viadotti. Esito positivo dal monitoraggio” Gruppo Lombardi Avellino Basket – Blu Basket Bergamo scatta la prevendit Atripalda, scuole regolarmente aperte domani: “Verifiche completate, nessun danno agli edifici” Prevendita in vista del match tra Avellino e Reggiana Nuovo Nucleo di Valutazione al Comune, le precisazioni di Stefania Urciuoli sulla nomina a Presidente Avellino, altra sconfitta: lo Spezia passa 4-0 al Partenio Lewis non basta, Ruvo di Puglia ferma Avellino Ufficio Stampa Terremoto, allestita l’area di accoglienza presso la tensostruttura di Alvanite Prima vittoria esterna per la Scandone Avellino Nuova forte scossa in Irpinia: magnitudo 4 con epicentro a Montefredane

Gruppo Lombardi Avellino Basket – Blu Basket Bergamo scatta la prevendit

Pubblicato in data: 27/10/2025 alle ore:22:18 • Categoria: Avellino Basket

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che, da oggi, è aperta la prevendita online per il match in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 contro il Blu Basket Bergamo, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno essere acquistati sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da domani, martedì, sarà possibile comprare i tagliandi anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Martedì 17-19

Mercoledì 10-12 e dalle 17.30 fino ad inizio gara.

 

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 8 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro; Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *