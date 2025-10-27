Lewis non basta, Ruvo di Puglia ferma Avellino Ufficio Stampa

Al PalaFlorio di Bari il Gruppo Lombardi Avellino Basket è stato sconfitta dalla Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 74-67. I biancoverdi contro un avversario in grande spolvero hanno avuto difficoltà ad esprimere la propria pallacanestro, specialmente nella prima fase di gara. Nel primo tempo, infatti, i biancoverdi hanno realizzato appena 29 punti, frutto di 1/8 da tre punti e dei tanti, 22, rimbalzi concessi agli avversari ed appena 2/4 ai liberi. La reazione c’è stata nella ripresa, ma non è bastato per vincere nonostante un ottimo Lewis da 27 punti.

CRONACA

PRIMO QUARTO

La gara è intensa e combattuta sin dall’inizio della contesa. Al sesto minuto il punteggio è di perfetta parità 7-7. Dopodichè c’è il tentativo di allungo della formazione di casa, che si porta sul 20-12con il canestro siglato dalla lunga distanza da Laquintana. Avellino prova a rincorrere, ma il finale è tutto di marca pugliese, che chiude la prima frazione sul 25-14.

SECONDO QUARTO

I padroni di casa di Ruvo di Puglia allungano sul 29-14, gli irpini rispondono con un parziale di 4-0che li riporta sul -11 (29-18). La partita resta saldamente nelle mani della squadra di Raiola ed al quinto minuto il punteggio vede la squadra di casa avanti 32-22. Avellino resta ferma a 22 una eternità, mentre Ruvo allunga fino ad arrivare a toccare il + 20 (42-22). A rompere il digiuno è un canestro di Mussini e con 5 punti di fila di Lewis i biancoverdi vanno al riposo sul – 15 (44-29)

TERZO QUARTO

Il Gruppo Lombardi entra in campo con il piede giusto, la tripla di Lewis fissa il punteggio sul 44-32. Ruvo replica con due triple di Brooks e Jerkovic tornando sul –16 (50-34). I 4 falli commessi costringono Chandler ad andare a sedersi in partita. Gli irpini provano a elevare l’aggressività e questo consente di trovare fiducia in attacco. Con Lewis i biancoverdi tornano sotto la doppia cifra di svantaggio 54-45. La rimonta prosegue, ma il canestro allo scadere di Laquintana rallenta la rincorsa fissando il punteggio sul 58-48. per i padroni di casa.

QUARTO QUARTO

Lewis si mette sulle spalle i suoi e riporta Avellino in partita sul 60-54, assieme all’americano risponde presente Dell’Agnello. Capitan Musso restituisce ai padroni di casa il +9 (68-59). Il solito Lewis restituisce il -5 (68-63) al Gruppo Lombardi. Nel finale, però, Avellino Basket non ha la forza di portare a termine la rimonta e la Crifo Wines Ruvo di Puglia vince 74-67

Crifo Wines Ruvo di Puglia – Gruppo Lombardi Avellino Basket 74-67 (25-14, 19-15, 14-19, 16-19)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Mihajlo Jerkovic 17 (4/4, 3/6), Pierre Brooks ii 15 (1/5, 4/9), Tommaso Laquintana 14 (3/4, 1/6), Scott Ulaneo 8 (3/3, 0/0), Bernardo Musso 8 (1/1, 2/5), Aanen Moody 4 (0/0, 0/2), Micheal Anumba 4 (1/1, 0/1), Jacopo Borra 2 (1/3, 0/0), Thomas Reale 2 (1/1, 0/0), Aleksa Nikolic 0 (0/1, 0/2), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0)

All. Stefano Raiola

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Mihajlo Jerkovic 13) – Assist: 16 (Thomas Reale 4)

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Jaren Lewis 27 (7/9, 4/6), Giacomo Dell’ agnello 14 (4/7, 2/3), J.j. Chandler 13 (5/8, 0/2), Andrea Zerini 4 (1/3, 0/1), Alessandro Grande 3 (1/3, 0/1), Mikk Jurkatamm 2 (1/1, 0/0), Alexander Cicchetti 2 (1/3, 0/0), Giovanni Pini 2 (1/3, 0/1), Federico Mussini 0 (0/3, 0/4), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

All. Maurizio Buscaglia

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 23 4 + 19 (Jaren Lewis 6) – Assist: 9 (Giacomo Dell’ agnello, J.j. Chandler, Mikk Jurkatamm, Federico Mussini 2)

Arbitri

Daniele Alfio Foti di Bareggio, Paolo Puccini di Genova, NIcolò Bertuccioli di Pesaro