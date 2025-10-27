  
marted� 28 ottobre 2025
Flash news:   Istituti scolastici superiori, visionati 25 edifici. Non sono emerse criticità. Il presidente Buonopane: “L’attività va avanti. Controllati anche ponti e viadotti. Esito positivo dal monitoraggio” Gruppo Lombardi Avellino Basket – Blu Basket Bergamo scatta la prevendit Atripalda, scuole regolarmente aperte domani: “Verifiche completate, nessun danno agli edifici” Prevendita in vista del match tra Avellino e Reggiana Nuovo Nucleo di Valutazione al Comune, le precisazioni di Stefania Urciuoli sulla nomina a Presidente Avellino, altra sconfitta: lo Spezia passa 4-0 al Partenio Lewis non basta, Ruvo di Puglia ferma Avellino Ufficio Stampa Terremoto, allestita l’area di accoglienza presso la tensostruttura di Alvanite Prima vittoria esterna per la Scandone Avellino Nuova forte scossa in Irpinia: magnitudo 4 con epicentro a Montefredane

Lewis non basta, Ruvo di Puglia ferma Avellino Ufficio Stampa

Pubblicato in data: 27/10/2025 alle ore:09:52 • Categoria: Avellino Basket

Al PalaFlorio di Bari il Gruppo Lombardi Avellino Basket è stato sconfitta dalla Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 74-67. I biancoverdi contro un avversario in grande spolvero hanno avuto difficoltà ad esprimere la propria pallacanestro, specialmente nella prima fase di gara. Nel primo tempo, infatti, i biancoverdi hanno realizzato appena 29 punti, frutto di 1/8 da tre punti e dei tanti, 22, rimbalzi concessi agli avversari ed appena 2/4 ai liberi. La reazione c’è stata nella ripresa, ma non è bastato per vincere nonostante un ottimo Lewis da 27 punti.

CRONACA

PRIMO QUARTO

La gara è intensa e combattuta sin dall’inizio della contesa. Al sesto minuto il punteggio è di perfetta parità 7-7. Dopodichè c’è il tentativo di allungo della formazione di casa, che si porta sul 20-12con il canestro siglato dalla lunga distanza da Laquintana. Avellino prova a rincorrere, ma il finale è tutto di marca pugliese, che chiude la prima frazione sul 25-14.

 

SECONDO QUARTO

I padroni di casa di Ruvo di Puglia allungano sul 29-14, gli irpini rispondono con un parziale di 4-0che li riporta sul -11 (29-18). La partita resta saldamente nelle mani della squadra di Raiola ed al quinto minuto il punteggio vede la squadra di casa avanti 32-22. Avellino resta ferma a 22 una eternità, mentre Ruvo allunga fino ad arrivare a toccare il + 20 (42-22). A rompere il digiuno è un canestro di Mussini e con 5 punti di fila di Lewis i biancoverdi vanno al riposo sul – 15 (44-29)

TERZO QUARTO

Il Gruppo Lombardi entra in campo con il piede giusto, la tripla di Lewis fissa il punteggio sul 44-32. Ruvo replica con due triple di Brooks e Jerkovic tornando sul –16 (50-34). I 4 falli commessi costringono Chandler ad andare a sedersi in partita. Gli irpini provano a elevare l’aggressività e questo consente di trovare fiducia in attacco. Con Lewis i biancoverdi tornano sotto la doppia cifra di svantaggio 54-45. La rimonta prosegue, ma il canestro allo scadere di Laquintana rallenta la rincorsa fissando il punteggio sul 58-48. per i padroni di casa.

QUARTO QUARTO

Lewis si mette sulle spalle i suoi e riporta Avellino in partita sul 60-54, assieme all’americano risponde presente Dell’Agnello. Capitan Musso restituisce ai padroni di casa il +9 (68-59). Il solito Lewis restituisce il -5 (68-63) al Gruppo Lombardi. Nel finale, però, Avellino Basket non ha la forza di portare a termine la rimonta e la Crifo Wines Ruvo di Puglia vince 74-67

Crifo Wines Ruvo di Puglia – Gruppo Lombardi Avellino Basket 74-67 (25-14, 19-15, 14-19, 16-19)

Crifo Wines Ruvo di PugliaMihajlo Jerkovic 17 (4/4, 3/6), Pierre Brooks ii 15 (1/5, 4/9), Tommaso Laquintana 14 (3/4, 1/6), Scott Ulaneo 8 (3/3, 0/0), Bernardo Musso 8 (1/1, 2/5), Aanen Moody 4 (0/0, 0/2), Micheal Anumba 4 (1/1, 0/1), Jacopo Borra 2 (1/3, 0/0), Thomas Reale 2 (1/1, 0/0), Aleksa Nikolic 0 (0/1, 0/2), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0)

All. Stefano Raiola

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Mihajlo Jerkovic 13) – Assist: 16 (Thomas Reale 4)

Gruppo Lombardi Avellino BasketJaren Lewis 27 (7/9, 4/6), Giacomo Dell’ agnello 14 (4/7, 2/3), J.j. Chandler 13 (5/8, 0/2), Andrea Zerini 4 (1/3, 0/1), Alessandro Grande 3 (1/3, 0/1), Mikk Jurkatamm 2 (1/1, 0/0), Alexander Cicchetti 2 (1/3, 0/0), Giovanni Pini 2 (1/3, 0/1), Federico Mussini 0 (0/3, 0/4), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

All. Maurizio Buscaglia

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 23 4 + 19 (Jaren Lewis 6) – Assist: 9 (Giacomo Dell’ agnelloJ.j. ChandlerMikk JurkatammFederico Mussini 2)

Arbitri

Daniele Alfio Foti di Bareggio, Paolo Puccini di Genova, NIcolò Bertuccioli di Pesaro

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *