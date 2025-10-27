Nuovo Nucleo di Valutazione al Comune, le precisazioni di Stefania Urciuoli sulla nomina a Presidente

Negli ultimi giorni è stato diffuso, su diversi canali di informazione, un comunicato sulla mia nomina a Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Atripalda, che ha richiamato alcune vicende del passato.

Ritengo doveroso offrire alcune precisazioni, in uno spirito di trasparenza e rispetto verso la comunità, senza alcuna intenzione di alimentare polemiche.

La nomina a Presidente del Nucleo di Valutazione si fonda esclusivamente sull’esperienza amministrativa e professionale maturata nel corso degli anni e su criteri di competenza e indipendenza di giudizio. Si tratta di un incarico tecnico, privo di connotazioni politiche, volto a garantire il buon andamento dell’amministrazione comunale.

In passato ho già ricoperto il ruolo di componente dello stesso organismo nel Comune di Atripalda, esperienza che mi ha consentito di conoscere a fondo la struttura amministrativa e di operare con senso di responsabilità e dedizione. Il nuovo incarico rappresenta la naturale prosecuzione di quel percorso, avviato sotto amministrazioni diverse, a conferma della continuità del mio impegno e della fiducia riposta nel mio operato.

È stato riportato che il compenso previsto è di € 2.400,00 lordi annui, pari a poco più della metà al netto. Tale importo, di entità modesta, costituisce un mero rimborso per l’attività svolta e non rappresenta un riconoscimento economico, ma un contributo professionale a supporto dell’Ente.

In merito ai riferimenti a vicende passate, comprese quelle relative a precedenti incarichi, ricordo che il procedimento a mio carico si è concluso con una piena assoluzione.

Ho sempre agito con correttezza e nel rispetto delle regole, mantenendo fede ai principi di integrità personale e professionale.

È stato inoltre segnalato un presunto contrasto tra il mio precedente percorso politico e l’attuale incarico. Preciso che la nomina a Presidente del Nucleo di Valutazione è stata conferita dall’attuale amministrazione, che in passato, durante il mio assessorato, sedeva all’opposizione. Ciò testimonia che la scelta è avvenuta in base alle competenze e non a logiche di appartenenza politica.

La mia adesione all’incarico nasce dalla volontà di mettere le mie competenze al servizio della città, superando ogni divisione e contribuendo con spirito costruttivo al miglioramento dell’azione amministrativa.

Ritengo che il bene della comunità debba sempre prevalere su contrapposizioni e differenze di posizione, e che collaborazione e dialogo siano strumenti indispensabili per un’amministrazione efficace e trasparente.

La sorpresa, in realtà, è tutta mia nel leggere le questioni sollevate. La revoca dell’incarico di assessore, pur richiesta con insistenza dalla minoranza e accompagnata da attacchi duri, non poteva essere accettata proprio per i fatti già narrati, che ne escludevano ogni fondamento.

Quegli attacchi provenivano da esponenti che allora facevano parte della minoranza e che, successivamente, hanno comunque ritenuto di conferirmi l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione.

È evidente come certi attacchi, dopo un periodo di accesi contrasti, abbiano lasciato spazio a un ravvedimento sulla questione, riconoscendo la mia professionalità, e non certo grazie a scuse, compensi o mercati vari.

Sorprende invece che oggi quegli stessi attacchi provengano da chi, nella passata consiliatura, stava con me e ne riconosceva l’infondatezza, e che ora li ripropone semplicemente per alimentare propaganda politica, creare confusione e mettere in cattiva luce la mia persona.

Durante la consiliatura 2017–2022, sebbene vi siano stati momenti anche aspri di confronto con l’allora minoranza, oggi maggioranza, ho sempre mantenuto un atteggiamento di responsabilità e costante impegno.

Nel mio ruolo di assessore con deleghe al personale, alla trasparenza, partecipazione e alla cultura, ho promosso numerose iniziative e manifestazioni culturali e istituzionali, contribuendo a valorizzare il patrimonio cittadino e a garantire una gestione efficiente e partecipata del personale comunale.

Dopo la conclusione della consiliatura, ho partecipato nuovamente alla competizione elettorale, senza essere rieletta anche perché la mia compagine non ha prevalso sull’attuale amministrazione. Da allora sono trascorsi oltre tre anni, durante i quali ho ripreso in pieno il mio percorso professionale, mantenendo saldo il legame con la mia comunità, la città in cui vivo con la mia famiglia e dove, dopo la perdita di mio padre, ho sentito forte la vicinanza e la solidarietà della cittadinanza.

Essere cittadina di Atripalda rappresenta per me motivo di orgoglio e di responsabilità, e poter offrire il mio contributo alla crescita della città è sempre una fonte di soddisfazione.

Desidero inoltre sottolineare che la mia candidatura, all’interno della coalizione, è sempre stata di natura civica, senza alcuna appartenenza politica, principio che ho mantenuto fino all’ultimo e che rivendico anche oggi. Tale scelta riflette il mio percorso professionale come Segretario Generale di un ente, ruolo che mi ha visto operare in numerosi comuni della provincia di Avellino e della Regione Campania. Questo bagaglio di esperienze ha consolidato in me un approccio tecnico e imparziale, sempre orientato al servizio dell’amministrazione pubblica.

L’assunzione di questo incarico rappresenta un gesto di coerenza e servizio, maturato con il necessario distacco dai ruoli politici precedenti, senza alcun rancore né spirito di contrapposizione, ma con la volontà di mettere le mie competenze a disposizione della comunità.

Credo che l’impegno pubblico debba essere guidato dalla libertà di agire secondo coscienza, competenza e passione, nel rispetto dei ruoli e delle regole, senza condizionamenti esterni.

Solo quando si opera con convinzione e dedizione è possibile offrire un contributo autentico e di qualità alla propria città.

D.ssa Stefania Urciuoli