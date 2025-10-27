Terremoto, allestita l’area di accoglienza presso la tensostruttura di Alvanite

Nell’ambito delle attività di prevenzione e di organizzazione, con l’obiettivo di assistere la popolazione in caso di necessità e di emergenza, è stata allestita l’area di accoglienza presso la tensostruttura di Alvanite.

Si ringraziano i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, della Misericordia di Atripalda e gli operai dell’ACM, per la fattiva operatività.

Nel frattempo, il sindaco Avv. Paolo Spagnuolo ha partecipato alla riunione convocata dal Prefetto di Avellino, dott.ssa Rossana Riflesso, dedicata al potenziamento delle attività di prevenzione e alla verifica dei piani comunali di emergenza.