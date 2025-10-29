Avellino, buon punto a Pescara: finisce 1-1 all’Adriatico

Pubblicato in data: 29/10/2025 alle ore:17:00 • Categoria: Avellino Calcio •

Pareggio prezioso per l’Avellino sul campo del Pescara. Allo stadio Adriatico termina 1-1: padroni di casa in vantaggio con Capellini, poi il pareggio biancoverde firmato da Simic. Un punto importante per il gruppo di mister Biancolino, che conferma solidità e carattere in trasferta.

