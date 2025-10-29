  
gioved� 30 ottobre 2025
Clara Curto nuovo Segretario Generale del Comune di Avellino

Pubblicato in data: 29/10/2025 alle ore:21:30 • Categoria: Attualità

La dottoressa Clara Curto, segretario generale del Comune di Mercogliano e già segretaria del comune di Atripalda, subentra a Maria Luisa Dovetto come nuovo Segretario Generale del Comune di Avellino. La nomina è stata ufficializzata con decreto firmato dal Commissario straordinario Giuliana Perrotta.

L’avvicendamento, nell’aria già dall’estate scorsa dopo la caduta dell’Amministrazione Nargi, rientra nel piano di riorganizzazione interna e spending review avviato dal commissario, che ha già previsto il riassetto degli uffici comunali e la reintroduzione dell’Ufficio Legale.

