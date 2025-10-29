  
gioved� 30 ottobre 2025
Flash news:   Clara Curto nuovo Segretario Generale del Comune di Avellino Mercato Nero: il mercato coperto di Atripalda rinasce come spazio di cultura e comunità Luigi Tuccia presenta la candidatura alle Regionali con Alleanza Verdi Sinistra Avellino, buon punto a Pescara: finisce 1-1 all’Adriatico Istituti scolastici superiori, visionati 25 edifici. Non sono emerse criticità. Il presidente Buonopane: “L’attività va avanti. Controllati anche ponti e viadotti. Esito positivo dal monitoraggio” Gruppo Lombardi Avellino Basket – Blu Basket Bergamo scatta la prevendit Atripalda, scuole regolarmente aperte domani: “Verifiche completate, nessun danno agli edifici” Prevendita in vista del match tra Avellino e Reggiana Nuovo Nucleo di Valutazione al Comune, le precisazioni di Stefania Urciuoli sulla nomina a Presidente Avellino, altra sconfitta: lo Spezia passa 4-0 al Partenio

Mercato Nero: il mercato coperto di Atripalda rinasce come spazio di cultura e comunità

Pubblicato in data: 29/10/2025 alle ore:17:22 • Categoria: Attualità

Il Mercato Coperto di via Nicola Salvi ad Atripalda sta per rinascere. Lo storico spazio rionale diventerà Mercato Nero, un progetto di rigenerazione urbana e sociale promosso dall’associazione no profit Caos APS, affiliata ad Arci Avellino, e sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Atripalda che ha creduto in questa opportunità per il territorio.

L’iniziativa si propone di restituire vita e funzione a un luogo sottoutilizzato, che per tradizione è sempre stato piazza pubblica, punto di socialità e aggregazione. L’obiettivo di Caos è riportare il mercato al centro della vita quotidiana della comunità, trasformandolo in uno spazio polivalente, vivo tutto l’anno, senza snaturarne l’identità ma aprendolo a nuove possibilità: cultura, musica, scambio.

Mercato Nero nasce come spazio di libertà culturale a gestione collettiva, aperta e condivisa. Un luogo dove far pulsare idee, suoni, proposte, musica, arte, coinvolgendo attivamente il pubblico in ogni fase: dalla programmazione agli eventi, dai laboratori alle esposizioni. Il modello è quello della rigenerazione dal basso, che valorizza l’esistente e mette al centro le persone, costruendo insieme un presidio culturale permanente capace di generare sviluppo economico e sociale per il territorio.

La “data zero” è in programma venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, dalle ore 20.00, con ingresso libero e gratuito. Non si tratta di un’inaugurazione, ma di una vera e propria prova generale aperta a tutti e tutte: un momento per vivere lo spazio, testarlo, immaginarlo insieme e diventarne protagonisti. Due serate per raccogliere pensieri, feedback e costruire collettivamente il futuro del progetto.

Venerdì 31 ottobre sarà protagonista Polo de La Famiglia, figura di culto della scena hip hop italiana, con un lungo DJ set per accendere la prima serata. Sabato 1° novembre sarà la volta di Yayo e Lurayana, accompagnati dalle body performance di Angel. Entrambe le serate prevedono format radio, audio e video con registrazioni dal vivo degli artisti e il pubblico come protagonista, oltre a street food, beverage, allestimenti e performance.

Mercato Nero è solo all’inizio. Nelle intenzioni di Caos, lo spazio ospiterà stabilmente piccoli eventi fieristici, bistrot, momenti conviviali, laboratori culturali e sociali, diventando un punto di riferimento per la comunità locale e per l’intera provincia. La gestione sarà aperta e partecipata: chiunque voglia contribuire con ispirazioni, competenze, talenti o energie potrà farlo, secondo una logica di cura collettiva dello spazio pubblico.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *