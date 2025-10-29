Mercato Nero: il mercato coperto di Atripalda rinasce come spazio di cultura e comunità

Il Mercato Coperto di via Nicola Salvi ad Atripalda sta per rinascere. Lo storico spazio rionale diventerà Mercato Nero, un progetto di rigenerazione urbana e sociale promosso dall’associazione no profit Caos APS, affiliata ad Arci Avellino, e sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Atripalda che ha creduto in questa opportunità per il territorio.

L’iniziativa si propone di restituire vita e funzione a un luogo sottoutilizzato, che per tradizione è sempre stato piazza pubblica, punto di socialità e aggregazione. L’obiettivo di Caos è riportare il mercato al centro della vita quotidiana della comunità, trasformandolo in uno spazio polivalente, vivo tutto l’anno, senza snaturarne l’identità ma aprendolo a nuove possibilità: cultura, musica, scambio.

Mercato Nero nasce come spazio di libertà culturale a gestione collettiva, aperta e condivisa. Un luogo dove far pulsare idee, suoni, proposte, musica, arte, coinvolgendo attivamente il pubblico in ogni fase: dalla programmazione agli eventi, dai laboratori alle esposizioni. Il modello è quello della rigenerazione dal basso, che valorizza l’esistente e mette al centro le persone, costruendo insieme un presidio culturale permanente capace di generare sviluppo economico e sociale per il territorio.

La “data zero” è in programma venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, dalle ore 20.00, con ingresso libero e gratuito. Non si tratta di un’inaugurazione, ma di una vera e propria prova generale aperta a tutti e tutte: un momento per vivere lo spazio, testarlo, immaginarlo insieme e diventarne protagonisti. Due serate per raccogliere pensieri, feedback e costruire collettivamente il futuro del progetto.

Venerdì 31 ottobre sarà protagonista Polo de La Famiglia, figura di culto della scena hip hop italiana, con un lungo DJ set per accendere la prima serata. Sabato 1° novembre sarà la volta di Yayo e Lurayana, accompagnati dalle body performance di Angel. Entrambe le serate prevedono format radio, audio e video con registrazioni dal vivo degli artisti e il pubblico come protagonista, oltre a street food, beverage, allestimenti e performance.

Mercato Nero è solo all’inizio. Nelle intenzioni di Caos, lo spazio ospiterà stabilmente piccoli eventi fieristici, bistrot, momenti conviviali, laboratori culturali e sociali, diventando un punto di riferimento per la comunità locale e per l’intera provincia. La gestione sarà aperta e partecipata: chiunque voglia contribuire con ispirazioni, competenze, talenti o energie potrà farlo, secondo una logica di cura collettiva dello spazio pubblico.