Avellino Basket batte Bergamo con il punteggio di 94-82

Nel turno infrasettimanale il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha affrontato la formazione del Blu Basket Bergamo vincendo con il punteggio di 94-82. Gli irpini hanno portato cinque uomini in doppia cifra, catturato 49 rimbalzi, trovando tanti punti in campo aperto. Avellino ha soprattutto giocato una partita continua, i ragazzi hanno collaborato raggiungendo una vittoria di squadra. Domenica si torna in campo, per affrontare Roseto. “Abbiamo giocato una buona partita, siamo contenti, la squadra ha lavorato bene soprattutto a rimbalzo e questa è una vittoria da condividere con la squadra e con la società, che ci ha permesso di lavorare” ha commentato coach Buscaglia

CRONACA

PRIMO QUARTO

Avellino parte subito con il piede giusto e sul 14-7 tenta il primo allungo della partita. Coach Zanchi interrompe il parziale con il timeout, per dare ai suoi la scossa. Bergamo replica con 5-0 di break riportandosi sul 14-12. La risposta di Avellino non tarda ad arrivare, gli irpini guidati da Zerini si riportano sul 20-14. Il primo periodo terminerà 22-17 per i biancoverdi.

SECONDO QUARTO

Il quarto si apre con il 22-20 siglato dalla tripla di Loro, il migliore dei suoi nella prima frazione di gara. Chandler ha un sussulto e con 5 punti di fila riporta Avellino sul +5 (28-22). Avellino fatica a difendere i pick&roll giocati dalla coppia Bossi-Hogue, che generano punti e le distanze si riducono, con il Blu Basket Bergamo a toccare il -1 (28-27). Avellino resta lucida e con la coppia Mussini – Chandler tocca il 39-31, per poi chiudere il quarto 44-38

TERZO QUARTO

Nel terzo periodo Loro porta sul 46-43 Bergamo con una tripla, ma Avellino replica e con grande tocca il +10 (57-47), un vantaggio che Avellino incrementerà con un gioco da tre punti di Lewis, che porta i suoi sul 65-54. Il quarto terminerà con Avellino avanti 71-61 con la tripla di Mussini allo scadere.

QUARTO QUARTO

Nel quarto periodo Avellino è guidata dalla coppia Grande – Mussini, mentre Bergamo replica con l’asse play-pivot portandosi sul 74-68, ma i biancoverdi non staccano le mani dal volante e portano a casa il match fissando il punteggio sul 94-82.

Gruppo Lombardi Avellino Basket – Gruppo Mascio Bergamo 94-82 (22-17, 22-21, 27-23, 23-21)

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Federico Mussini 19 (3/7, 3/6), Jaren Lewis 18 (7/12, 1/3), Alessandro Grande 18 (3/3, 4/9), J.j. Chandler 11 (4/7, 1/4), Giacomo Dell’ agnello 10 (4/8, 0/0), Alexander Cicchetti 9 (1/3, 0/0), Andrea Zerini 5 (2/4, 0/0), Mikk Jurkatamm 4 (1/1, 0/2), Cosimo Costi 0 (0/2, 0/2), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0), Mattia Fianco 0 (0/0, 0/0)

All. Buscaglia

Tiri liberi: 17 / 24 – Rimbalzi: 43 17 + 26 (Jaren Lewis 11) – Assist: 20 (J.j. Chandler 4)

Gruppo Mascio Bergamo: Dustin Hogue 26 (12/15, 0/0), Stefano Bossi 20 (4/6, 3/6), Andrea Loro 11 (2/6, 2/3), D’angelo Harrison 7 (0/4, 1/6), Mattia Udom 7 (2/6, 1/1), Matteo Bogliardi 6 (1/2, 1/2), Eric Lombardi 5 (0/2, 1/4), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/0), Nicolo Nobili 0 (0/0, 0/0), Alberto Guiducci 0 (0/0, 0/0), Axel Piccirilli 0 (0/0, 0/0), Loic Bosso 0 (0/0, 0/0)

All. Zanchi

Tiri liberi: 13 / 27 – Rimbalzi: 28 8 + 20 (Andrea Loro 6) – Assist: 19 (Stefano Bossi 7)