“Basta sinistra in Campania”, i candidati della Lega si presentano ad Atripalda

“Basta sinistra in Campania”, i candidati della Lega si presentano ad AtripaldaPubblicato in data: 31/10/2025 alle ore:14:22 • Categoria: Lega Nord - Noi con Salvini, Politica •
“Basta sinistra in Campania”: i quattro candidati irpini della Lega alle Regionali del 23 e 24 novembre si presenteranno al pubblico oggi 31 ottobre, alle 18 all’Hotel Civita di Atripalda. In lista Sabino Morano, vicecommissario provinciale del partito irpino e presidente del primo Team Vannacci irpino, con lui Maria Sabina Galasso (responsabile dipartimento istruzione e scuola), Franco Rauseo (coordinatore dei dipartimenti tematici) e Linda Caporaso (delegata istruzione, lavoro e giovani). Alla presentazione interverranno il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega e il deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del Carroccio campano.
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!
Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.
Lascia un commento