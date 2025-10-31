  
sabato 01 novembre 2025
“Basta sinistra in Campania”, i candidati della Lega si presentano ad Atripalda

Pubblicato in data: 31/10/2025 alle ore:14:22 • Categoria: Lega Nord - Noi con Salvini, Politica

“Basta sinistra in Campania”: i quattro candidati irpini della Lega alle Regionali del 23 e 24 novembre si presenteranno al pubblico oggi 31 ottobre, alle 18 all’Hotel Civita di Atripalda. In lista Sabino Morano, vicecommissario provinciale del partito irpino e presidente del primo Team Vannacci irpino, con lui Maria Sabina Galasso (responsabile dipartimento istruzione e scuola), Franco Rauseo (coordinatore dei dipartimenti tematici) e Linda Caporaso (delegata istruzione, lavoro e giovani). Alla presentazione interverranno il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega e il deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del Carroccio campano.

