“Basta sinistra in Campania”, i candidati della Lega si presentano ad Atripalda

“Basta sinistra in Campania”: i quattro candidati irpini della Lega alle Regionali del 23 e 24 novembre si presenteranno al pubblico oggi 31 ottobre, alle 18 all’Hotel Civita di Atripalda. In lista Sabino Morano, vicecommissario provinciale del partito irpino e presidente del primo Team Vannacci irpino, con lui Maria Sabina Galasso (responsabile dipartimento istruzione e scuola), Franco Rauseo (coordinatore dei dipartimenti tematici) e Linda Caporaso (delegata istruzione, lavoro e giovani). Alla presentazione interverranno il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega e il deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del Carroccio campano.