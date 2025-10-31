Domani prima gara casalinga per la Guancia Volley Academy del campionato di Serie C maschile

Dopo l’esordio esterno a Ischia, la Guancia Volley Academy è pronta a vivere la prima gara casalinga del campionato di Serie C maschile. L’appuntamento è fissato per sabato 1 novembre alle ore 18:30 presso la palestra “Nicola Adamo” di Atripalda, in Via San Giacomo, dove i ragazzi di Coach Modica affronteranno la ASD Ares Casavatore, formazione partenopea che si preannuncia ostica e determinata.

La squadra atripaldese arriva al match dopo la sconfitta al tie-break sul campo di Ischia (3-2 con i seguenti parziali: 25-21; 23-25; 13-25; 25-23; 15-8) in una gara combattuta e ricca di alti e bassi.

Nonostante il risultato finale, la prestazione dei gialloblù ha mostrato spunti positivi e un buon potenziale in vista del prosieguo della stagione. Come ha sottolineato lo staff tecnico, la trasferta sull’isola rappresentava una sfida difficile non solo dal punto di vista tecnico, ma anche logistico, e probabilmente metterà in difficoltà molti avversari nel corso del campionato.

Ora però è tempo di guardare avanti: il debutto casalingo contro Casavatore rappresenta l’occasione ideale per capitan Guancia e compagni di riscattarsi immediatamente davanti al proprio pubblico. L’obiettivo è chiaro: conquistare i primi tre punti stagionali e dare continuità al percorso di crescita del gruppo.

Il roster allestito dalla società atripaldese è di assoluto livello e punta a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato di Serie C. Entusiasmo, coesione e determinazione sono gli ingredienti con cui la Guancia Volley Academy vuole affrontare questa nuova avventura sportiva.

Tutti i tifosi e gli appassionati sono attesi sabato sera alla palestra “Nicola Adamo” per sostenere la squadra nel suo primo match casalingo della stagione e spingerla verso una pronta reazione.