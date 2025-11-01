  
domenica 02 novembre 2025
Flash news:   Auto si ribalta nella notte in via Manfredi: donna incastrata nelle lamiere salvata dai Vigili del Fuoco “Basta sinistra in Campania”, i candidati della Lega si presentano ad Atripalda Avellino Basket batte Bergamo con il punteggio di 94-82 Domani prima gara casalinga per la Guancia Volley Academy del campionato di Serie C maschile Clara Curto nuovo Segretario Generale del Comune di Avellino Mercato Nero: il mercato coperto di Atripalda rinasce come spazio di cultura e comunità Luigi Tuccia presenta la candidatura alle Regionali con Alleanza Verdi Sinistra Avellino, buon punto a Pescara: finisce 1-1 all’Adriatico Istituti scolastici superiori, visionati 25 edifici. Non sono emerse criticità. Il presidente Buonopane: “L’attività va avanti. Controllati anche ponti e viadotti. Esito positivo dal monitoraggio” Gruppo Lombardi Avellino Basket – Blu Basket Bergamo scatta la prevendit

Auto si ribalta nella notte in via Manfredi: donna incastrata nelle lamiere salvata dai Vigili del Fuoco

Pubblicato in data: 1/11/2025 alle ore:14:43 • Categoria: Cronaca

Nella notte di oggi, sabato 1 novembre, alle ore 00:50 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta nel comune di Atripalda, in via Manfredi, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ribaltata.
A bordo vi era la sola conducente, una donna di 44 anni residente a Manocalzati, rimasta incastrata all’interno del veicolo. La stessa è stata estratta in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario del 118 di Avellino, intervenuto sul posto.
I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.
Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Atripalda per i rilievi di rito.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *