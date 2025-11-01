Auto si ribalta nella notte in via Manfredi: donna incastrata nelle lamiere salvata dai Vigili del Fuoco

Auto si ribalta nella notte in via Manfredi: donna incastrata nelle lamiere salvata dai Vigili del FuocoPubblicato in data: 1/11/2025 alle ore:14:43 • Categoria: Cronaca •
Nella notte di oggi, sabato 1 novembre, alle ore 00:50 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta nel comune di Atripalda, in via Manfredi, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ribaltata.
A bordo vi era la sola conducente, una donna di 44 anni residente a Manocalzati, rimasta incastrata all’interno del veicolo. La stessa è stata estratta in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario del 118 di Avellino, intervenuto sul posto.
I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.
Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Atripalda per i rilievi di rito.
