Alla Clinica Santa Rita di Atripalda un Polo oculistico di eccellenza con il professore Zeppa

Alla Clinica Santa Rita di Atripalda un Polo oculistico di eccellenza con il professore ZeppaPubblicato in data: 3/11/2025 alle ore:08:40 • Categoria: Attualità •
Il professor Lucio Zeppa, già direttore dell’Unità operativa di Oculistica e responsabile dei trapianti di cornea dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, è stato nominato direttore operativo delle attività oculistiche ambulatoriali e chirurgiche della struttura sanitaria del gruppo NefoCenter e va a dirigere il primo centro di alta complessità oculistica attivato in Irpinia presso la Casa di Cura “Santa Rita” di Atripalda. Una figura di grande esperienza e prestigio nel panorama medico irpino, che arricchisce ulteriormente il team della struttura sanitaria atripaldese.
