  
luned� 03 novembre 2025
Flash news:   Domani Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate Alla Clinica Santa Rita di Atripalda un Polo oculistico di eccellenza con il professore Zeppa “Una tazza speciale per un Natale più buono”: dieci anni di solidarietà firmata Progress Avellino show al Partenio-Lombardi: Reggiana battuta 4-3 in una partita pazzesca Missione compiuta, il Gruppo Lombardi Avellino Basket viola Roseto La Scandone batte Step Back Caiazzo con il punteggio di 93-56 Auto si ribalta nella notte in via Manfredi: donna incastrata nelle lamiere salvata dai Vigili del Fuoco “Basta sinistra in Campania”, i candidati della Lega si presentano ad Atripalda Avellino Basket batte Bergamo con il punteggio di 94-82 Domani prima gara casalinga per la Guancia Volley Academy del campionato di Serie C maschile

Alla Clinica Santa Rita di Atripalda un Polo oculistico di eccellenza con il professore Zeppa

Pubblicato in data: 3/11/2025 alle ore:08:40 • Categoria: Attualità

Il professor Lucio Zeppa, già direttore dell’Unità operativa di Oculistica e responsabile dei trapianti di cornea dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, è stato nominato direttore operativo delle attività oculistiche ambulatoriali e chirurgiche della struttura sanitaria del gruppo NefoCenter e va a dirigere il primo centro di alta complessità oculistica attivato in Irpinia presso la Casa di Cura “Santa Rita” di Atripalda. Una figura di grande esperienza e prestigio nel panorama medico irpino, che arricchisce ulteriormente il team della struttura sanitaria atripaldese.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *