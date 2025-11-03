Alla Clinica Santa Rita di Atripalda un Polo oculistico di eccellenza con il professore Zeppa

Il professor Lucio Zeppa, già direttore dell’Unità operativa di Oculistica e responsabile dei trapianti di cornea dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, è stato nominato direttore operativo delle attività oculistiche ambulatoriali e chirurgiche della struttura sanitaria del gruppo NefoCenter e va a dirigere il primo centro di alta complessità oculistica attivato in Irpinia presso la Casa di Cura “Santa Rita” di Atripalda. Una figura di grande esperienza e prestigio nel panorama medico irpino, che arricchisce ulteriormente il team della struttura sanitaria atripaldese.