Avellino show al Partenio-Lombardi: Reggiana battuta 4-3 in una partita pazzesca

  
luned� 03 novembre 2025
Pubblicato in data: 3/11/2025 alle ore:08:23 • Categoria: Avellino Calcio

Spettacolo e gol al “Partenio-Lombardi”, dove l’Avellino supera la Reggiana 4-3 al termine di una gara ricca di emozioni. Dopo l’autogol, a segno Insigne, Biasci e Simic, mentre Palumbo chiude i conti. Doppietta inutile di Novakovich per gli emiliani. Vittoria di carattere per i biancoverdi del Branco di mister Biancolino.

