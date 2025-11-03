Domani Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

  
luned� 03 novembre 2025
Pubblicato in data: 3/11/2025 alle ore:16:56 • Categoria: Attualità

Domani, martedì 4 novembre, Atripalda rende omaggio ai Caduti con una cerimonia solenne in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 10:00, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

 Il programma prevede il corteo, l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti e la scopertura di una lapide marmorea in onore dei Caduti, segno di memoria e gratitudine verso chi ha servito la Patria.

In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il Palazzo della Dogana dei Grani e l’Area archeologica dell’Antica Abellinum saranno regolarmente aperti con i seguenti orari:
Dogana dei Grani: 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso 18:30)
Area archeologica di Abellinum: 9:00 – 16:40 (ultimo ingresso 16:10).

L’ingresso è come sempre libero e gratuito.

