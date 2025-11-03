“Una tazza speciale per un Natale più buono”: dieci anni di solidarietà firmata Progress

Un traguardo importante e una storia che profuma di umanità e impegno. Il progetto “Una tazza speciale per un Natale più buono”, promosso da Progress, festeggia nel 2025 la decima edizione, dopo aver superato lo scorso anno la significativa soglia dei 100.000 euro raccolti e donati a favore di enti e associazioni impegnate nel sociale.

Un’iniziativa che nel tempo ha saputo unire solidarietà, partecipazione e spirito natalizio, coinvolgendo migliaia di persone in tutta Italia. La formula è rimasta semplice e vincente: una tazza diversa ogni anno, acquistabile al prezzo simbolico di 2 euro, di cui 1 euro viene devoluto in beneficenza.

Anche per l’edizione 2025, Progress rinnova la collaborazione con la Fondazione Telethon, alla quale sarà destinato il ricavato delle vendite per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. “È un modo concreto per trasformare un gesto quotidiano – come bere una tazza di caffè o tè – in un segno di speranza”, sottolineano i promotori.

La partnership con Fondazione Telethon, avviata nel 2015, rappresenta oggi il cuore pulsante del progetto. Negli anni, i fondi raccolti hanno contribuito a sostenere l’attività degli Istituti Telethon di Milano e Pozzuoli e il finanziamento dei progetti scientifici italiani più promettenti.

La storia dell’iniziativa racconta un percorso di solidarietà crescente: dal 2013, con la donazione di 5.616 euro alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza Sardegna, ai 10.500 euro destinati nel 2014 alla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli, fino alle edizioni successive dedicate a Telethon e ai comitati provinciali di Avellino e Benevento, che hanno potuto realizzare la prima T-Car in Italia per il trasporto di persone disabili con carrozzine di grandi dimensioni.

Dopo la pausa imposta dalla pandemia, nel 2023 il progetto è ripartito con forza, raccogliendo 10.900 euro, e nel 2024 ha raggiunto 10.000 euro donati grazie anche al contributo straordinario della famiglia Capaldo.

Oggi “Una tazza speciale per un Natale più buono” è diventato un simbolo di solidarietà collettiva, capace di rinnovarsi di anno in anno e di ricordare che anche i piccoli gesti possono costruire grandi risultati. Perché dietro ogni tazza c’è una storia, un sorriso e un aiuto concreto per chi affronta ogni giorno la sfida della malattia.