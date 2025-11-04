  
marted� 04 novembre 2025
Flash news:   Regionali 2025, Anna Nazzaro inaugura il comitato elettorale ad Atripalda Domani Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate Alla Clinica Santa Rita di Atripalda un Polo oculistico di eccellenza con il professore Zeppa “Una tazza speciale per un Natale più buono”: dieci anni di solidarietà firmata Progress Avellino show al Partenio-Lombardi: Reggiana battuta 4-3 in una partita pazzesca Missione compiuta, il Gruppo Lombardi Avellino Basket viola Roseto La Scandone batte Step Back Caiazzo con il punteggio di 93-56 Auto si ribalta nella notte in via Manfredi: donna incastrata nelle lamiere salvata dai Vigili del Fuoco Regionali 2025, “Basta sinistra in Campania”, i candidati della Lega si presentano ad Atripalda Avellino Basket batte Bergamo con il punteggio di 94-82

Regionali 2025, Anna Nazzaro inaugura il comitato elettorale ad Atripalda

Pubblicato in data: 4/11/2025 alle ore:08:32 • Categoria: Partito Democratico, Politica

Sarà inaugurato questo pomeriggio, martedì 4 novembre, alle 18, in via Antonio Capaldo ad Atripalda, il comitato elettorale di Anna Nazzaro, candidata alle elezioni regionali della Campania nella lista del Partito Democratico a sostegno di Roberto Fico. Consigliera comunale ad Atripalda, già vicesindaco, Anna Nazzaro è pronta a mettere la sua esperienza politica a servizio dell’Irpinia.

La Nazzaro illustrerà ai cittadini le linee guida del suo programma e le priorità della sua azione politica a sostegno dell’Irpinia.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *