Regionali 2025, Anna Nazzaro inaugura il comitato elettorale ad Atripalda

Pubblicato in data: 4/11/2025 alle ore:08:32 • Categoria: Partito Democratico, Politica •

Sarà inaugurato questo pomeriggio, martedì 4 novembre, alle 18, in via Antonio Capaldo ad Atripalda, il comitato elettorale di Anna Nazzaro, candidata alle elezioni regionali della Campania nella lista del Partito Democratico a sostegno di Roberto Fico. Consigliera comunale ad Atripalda, già vicesindaco, Anna Nazzaro è pronta a mettere la sua esperienza politica a servizio dell’Irpinia. La Nazzaro illustrerà ai cittadini le linee guida del suo programma e le priorità della sua azione politica a sostegno dell’Irpinia.

