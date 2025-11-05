  
Festa delle Forze Armate, corteo con deposizione corona e al Monumento ai Caduti di Atripalda: scoperta una lapide con i versi di Gabriele De Masi. Foto

Pubblicato in data: 5/11/2025 alle ore:16:44 • Categoria: Attualità

In tutta Italia ieri è stata celebrata la festa nazionale della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, con cui si commemorano i sacrifici dei Caduti di tutte le guerre, ispirandosi all’armistizio di Villa Giusti firmato il 4 novembre 1918 e relativo alla 1° guerra mondiale.

Ad Atripalda la cerimonia si è tenuta presso il Monumento ai Caduti in Piazza Umberto I, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, delle associazioni ANCR, ANC, ANPS e ANMI, di decine di studenti dell’I.C. “De Amicis-Masi”.

La Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate  si è svolta con corteo e deposizione della corona al Monumento ai Caduti.
Ad organizzare l’appuntamento di commemorazione l’Associazione Nazionale Combattenti, Reduci e Simpatizzanti, sezione “A. Lombardi” di Atripalda.
Il corteo, che ha preso il via dalla sede dell’associazione in via Marino Caracciolo, ha raggiunto il Monumento ai Caduti di piazza Umberto, dove è stata deposta una corona di alloro, dopo l’alzabandiera. Dietro la corona il gonfalone del Comune di Atripalda e la banda musicale.
Con gli ex combattenti in testa le Istituzioni e le autorità civili, militari e religiose con il sindaco Paolo Spagnuolo, il presidente del Consiglio comunale e consigliere provinciale Francesco Mazzariello, il comandante della Polizia Municipale Soccorso De Pascale e il comandante dei Carabinieri David Lombardini.
I parroci, Don Ranieri Picone e Don Luca Monti, hanno effettuato la benedizione.

Scoperta una lapide marmorea in onore dei Caduti, segno di memoria e gratitudine verso chi ha servito la Patria con i versi di una poesia di Gabriele De Masi.

Nel suo intervento, il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, rivolgendosi agli studenti presenti, ha citato don Tonino Bello: «Alzatevi, costruttori di pace», invitandoli a farsi protagonisti di un futuro fondato sui valori della memoria, della solidarietà e dell’unità nazionale.

Il Sindaco ha poi ringraziato Gabriele De Masi, autore della poesia dedicata ai Caduti, sottolineando come con questa iniziativa si sia suggellata una vera e propria “storia d’amore” tra lui e la città di Atripalda.

