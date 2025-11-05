Gruppo Lombardi Avellino Basket – Bi.Emme Service Libertas Livorno: scatta la prevendita

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che, da oggi, è aperta la prevendita online per il match in programma sabato 8 novembre alle ore 20.30 contro Bi.Emme Service Libertas Livorno, incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno essere acquistati sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da venerdì sarà possibile comprare i tagliandi anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 fino ad inizio gara.

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 8 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro; Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.