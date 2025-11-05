Partita la prevendita per la gara Cesena–Avellino

Pubblicato in data: 5/11/2025 alle ore:16:05 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Cesena – Avellino che verrà disputata domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 12^ giornata del campionato di serie B è attiva la prevendita per il settore ospiti dell’ “Orogel Stadium – Dino Manuzzi” di Cesena per un totale di 4600 posti. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket esclusivamente dai possessori della fidelity card “Branco“. I biglietti avranno un costo di 22,00 euro più diritti di prevendita e commissioni Vovaticket. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 8 novembre 2025.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.