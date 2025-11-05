Partita la prevendita per la gara Cesena–Avellino

  
gioved� 06 novembre 2025
Pubblicato in data: 5/11/2025

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Cesena – Avellino che verrà disputata domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 12^ giornata del campionato di serie B è attiva la prevendita per il settore ospiti dell’ “Orogel Stadium – Dino Manuzzi” di Cesena per un totale di 4600 posti.

ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket esclusivamente dai possessori della fidelity card “Branco“.

I biglietti avranno un costo di 22,00 euro più diritti di prevendita e commissioni Vovaticket.

La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di sabato 8 novembre 2025.

