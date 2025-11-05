Polemica sul mercatino, l’Amministrazione Spagnuolo risponde alle minoranze: “Nessuna irregolarità né contrasto con il Piano alienazioni”

Premesso che nella seduta Consiliare del 22.09.2025 i consiglieri dei Gruppi Consiliari “Atripalda Futura” e “ABC Atripalda Bene Comune” hanno presentato una interrogazione inerente la deliberazione di Giunta comunale n. 132/2025, si riscontra come segue: la volontà manifestata dall’amministrazione con la deliberazione di Giunta n. 132/2025 di concedere

alla Associazione all’ Associazione CAOS APS, sino al 31.05.2026, in comodato di uso gratuito, n. 3 locali di proprietà comunale ubicati nel Mercato coperto, non contrasta con la deliberazione consiliare di approvazione del Piano delle alienazioni 2025 (DCC n. 5 del 7.4.2025), che prevede l’alienazione del bene in questione:

tale concessione. infatti, non inficia le procedure amministrative di gara finalizzate alla realizzazione della vendita che restano esperibili fino al 31.12.2025 poiché il comodato gratuito è stato concesso con la riserva di risoluzione anticipata qualora il bene de quo venisse alienato.

Ergo non è necessaria alcuna variazione né al piano delle alienazioni né alle previsioni di entrata 2025 in quanto non è pregiudicata l’alienabilità del bene e la realizzabilità della relativa entrata.

Inoltre, la conferma della volontà dell’amministrazione nella realizzazione del piano alienazioni 2025 è ribadita dalla recente deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 09.10.2025, avente ad oggetto “Atto di Indirizzo al Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio, Alienazione immobili comunali Piano 2025-2027- Autorizzazione per esperimento gara con riduzione 30% base d’asta di quattro distinti lotti”, il cui dispositivo, appunto, demanda al succitato Responsabile l’attivazione di ogni utile attività e provvedimento che concretizzino l’alienazione del mercatino rionale.

Vale. infine, la pena precisare che il valore di alienazione del bene in questione è già stato previsto nei relativi atti di programmazione amministrativi e finanziari per un valore di € 437.360,00, valore già al netto del ribasso del 30%: ne consegue che, anche in detta circostanza, non è necessaria alcuna variazione di bilancio sulla previsione delle entrate esercizio 2025. Tanto si doveva.

Il Sindaco

Avv. Paolo Spagnuolo

II Responsabile Finanziario