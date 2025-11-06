Atripalda sul palco di Sanremo Giovani con Yasmin Corrado

Pubblicato in data: 6/11/2025 alle ore:17:30 • Categoria: Attualità •

C’è anche una giovane atripaldese tra i 34 talenti selezionati per le audizioni live di Sanremo Giovani 2025: Yasmin Corrado, in arte Nimsay, 21 anni, che gareggerà con il brano Ahavah. Un talento cresciuto nella nostra comunità, già protagonista sulle piattaforme musicali con il singolo Baci baci, pubblicato il 29 settembre e che sta scalando le chart degli emergenti su Spotify. A Yasmin va l’augurio di tutta Atripalda: che questa splendida esperienza possa essere solo l’inizio di un lungo percorso artistico, pieno di musica, passione e soddisfazioni!

