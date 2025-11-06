Esordio vincente tra le mura amiche per la Guancia Volley Academy, che nel weekend ha conquistato la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie C, superando l’ASD Ares Casavatore con il punteggio di 15-25, 25-20, 25-18, 27-25.

Un successo di carattere per la formazione guidata da coach Modica, capace di reagire dopo un

primo set complicato e di ribaltare la sfida con una prova di squadra solida e determinata. Con questo successo, la compagine atripaldese sale a quota 4 punti in classifica, alimentando entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni.

Le statistiche della gara hanno confermato la crescita del gruppo, con diversi protagonisti in evidenza. Miglior realizzatore dell’incontro l’opposto Spera con 18 punti su 45 attacchi, risultando una costante minaccia per la difesa avversaria. Pur con una percentuale di successo del 27%, la sua presenza in prima linea è stata determinante nei momenti chiave.

Prestazione di grande maturità da parte del capitano Antonio Guancia, autore di 14 punti con un eccellente 61% di efficacia e nessun errore per l’esperto atleta atripaldese.

Il centrale Lombardi ha confermato la sua affidabilità con 10 punti su 19 attacchi (37% di efficienza), risultando costante in fase offensiva e attento in copertura.

Coach Modica ha avuto buone risposte anche dal giovane Morrongiello, che ha chiuso con 11 punti su 31 attacchi, nonostante qualche imprecisione il suo contributo è stato prezioso.

Nel complesso, la Guancia Volley Academy ha mostrato un notevole passo avanti nella gestione dei momenti difficili, riducendo gli errori e valorizzando la coralità del gioco voluta da coach Modica.

La squadra atripaldese tornerà in campo sabato 8 novembre per la sfida in trasferta contro la Vesuvio Oplonti Volley, formazione ancora ferma al palo dopo la sconfitta all’esordio contro la capolista Volley World Napoli.

Un impegno che rappresenta un’importante occasione per dare continuità ai progressi mostrati econsolidare la posizione in classifica.