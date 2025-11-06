  
gioved� 06 novembre 2025
Flash news:   Atripalda ricorda Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla scomparsa Atripalda sul palco di Sanremo Giovani con Yasmin Corrado Esordio vincente tra le mura amiche per la Guancia Volley Academy Italnolo festeggia 20 anni di attività ad Atripalda Festa delle Forze Armate, corteo con deposizione corona e al Monumento ai Caduti di Atripalda: scoperta una lapide con i versi di Gabriele De Masi. Foto Polemica sul mercatino, l’Amministrazione Spagnuolo risponde alle minoranze: “Nessuna irregolarità né contrasto con il Piano alienazioni” Gruppo Lombardi Avellino Basket – Bi.Emme Service Libertas Livorno: scatta la prevendita Partita la prevendita per la gara Cesena–Avellino Regionali 2025, Antonio Candella (Udc): “Lavoro, sanità, agricoltura e viabilità per ridare futuro all’Irpinia e alla Campania” Regionali 2025, Anna Nazzaro inaugura il comitato elettorale ad Atripalda

Esordio vincente tra le mura amiche per la Guancia Volley Academy

Pubblicato in data: 6/11/2025 alle ore:17:00 • Categoria: Pallavolo, Sport

Esordio vincente tra le mura amiche per la Guancia Volley Academy, che nel weekend ha conquistato la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie C, superando l’ASD Ares Casavatore con il punteggio di 15-25, 25-20, 25-18, 27-25.

Un successo di carattere per la formazione guidata da coach Modica, capace di reagire dopo un

primo set complicato e di ribaltare la sfida con una prova di squadra solida e determinata. Con questo successo, la compagine atripaldese sale a quota 4 punti in classifica, alimentando entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni.

Le statistiche della gara hanno confermato la crescita del gruppo, con diversi protagonisti in evidenza. Miglior realizzatore dell’incontro l’opposto Spera con 18 punti su 45 attacchi, risultando una costante minaccia per la difesa avversaria. Pur con una percentuale di successo del 27%, la sua presenza in prima linea è stata determinante nei momenti chiave.

Prestazione di grande maturità da parte del capitano Antonio Guancia, autore di 14 punti con un eccellente 61% di efficacia e nessun errore per l’esperto atleta atripaldese.

Il centrale Lombardi ha confermato la sua affidabilità con 10 punti su 19 attacchi (37% di efficienza), risultando costante in fase offensiva e attento in copertura.

Coach Modica ha avuto buone risposte anche dal giovane Morrongiello, che ha chiuso con 11 punti su 31 attacchi, nonostante qualche imprecisione il suo contributo è stato prezioso.

Nel complesso, la Guancia Volley Academy ha mostrato un notevole passo avanti nella gestione dei momenti difficili, riducendo gli errori e valorizzando la coralità del gioco voluta da coach Modica.

La squadra atripaldese tornerà in campo sabato 8 novembre per la sfida in trasferta contro la Vesuvio Oplonti Volley, formazione ancora ferma al palo dopo la sconfitta all’esordio contro la capolista Volley World Napoli.

Un impegno che rappresenta un’importante occasione per dare continuità ai progressi mostrati econsolidare la posizione in classifica.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *