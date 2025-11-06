Italnolo festeggia 20 anni di attività ad Atripalda

Ad Atripalda si celebra un traguardo significativo per un’impresa che da vent’anni è sinonimo di professionalità nel settore del noleggio e dei servizi per l’edilizia. Italnolo Atripalda festeggia oggi il suo ventesimo anniversario, confermando solidità, crescita e un radicamento profondo sul territorio.

Guidata con competenza dalla famiglia Iervolino con il giovane Vincenzo, l’azienda ha saputo evolversi costantemente, unendo innovazione e affidabilità e diventando un riferimento imprescindibile per imprese e privati in tutta la provincia di Avellino.

Da tutta la redazione di AtripaldaNews, i migliori auguri a Italnolo Atripalda per questo importante traguardo e per i successi che ancora verranno.