Il cantante Francesco di Bella oggi ad Atripalda apre le porte a Naima 35mq

Naima 35mq è la piccolina rock e ribelle di Casa Naima.
Venerdì comincia una nuova avventura per i librai e nascerà ufficialmente Naima 35mq
In attesa dell showcase di Francesco di Bella che darà il via a questo nuovo avamposto culturale, vi lasciamo il calendario di Novembre di Naima 35 mq
ATRIPALDA via Roma 70
– 13 novembre saranno ospiti del librario, il cantautore Valerio Bruner che presenterà il suo primo libro. Modera Riccardo Picariello @laika_proj
– 20 novembre Salvatore Toscano presenta il libro ” Gli stupidi e i furfanti” ( Baldini e Castoldi ed) modera Raffaele Calvanese
– 27 novembre Lo scrittore Flavio Ignelzi ci guiderà alla lettura di Emmanuel Carrère
Sempre alle 19 e sempre da Naima 35mq
