  
domenica 09 novembre 2025
Ciclista atripaldese investito a Montoro e ricoverato al Moscati

Pubblicato in data: 8/11/2025 alle ore:15:16 • Categoria: Cronaca

Un ciclista 33enne residente ad Atripalda è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino dopo un incidente avvenuto a Montoro. Il sinistro si è verificato intorno alle 9 nella frazione Preturo, lungo via Due Principati, arteria che collega diverse zone del territorio montorese.

L’uomo, che stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta, ha riportato ferite particolarmente gravi. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della stazione di Montoro e gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad avviare i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il ciclista è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in codice rosso al Moscati di Avellino, dove è stato affidato ai medici del pronto soccorso. Le sue condizioni sono giudicate critiche e il 33enne si trova attualmente sotto stretta osservazione.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili a comprendere le cause dell’incidente. La circolazione lungo via Due Principati è stata parzialmente limitata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Il caso resta ora al vaglio degli inquirenti, impegnati a definire con precisione le circostanze che hanno portato al grave impatto.

