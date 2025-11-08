Intervento di rigenerazione e messa in sicurezza nel centro storico di Atripalda

Un importante intervento di rigenerazione e messa in sicurezza è pronto a partire nel centro storico di Atripalda: un altro passo concreto per valorizzare il cuore antico della città, rendendolo più bello, più sicuro e più accogliente. L’amministrazione comunale accelera su un’area che da troppi anni attende un’azione organica di recupero e che oggi torna al centro di una strategia più ampia di rilancio.

A spiegare nel dettaglio l’operazione è il delegato ai Lavori pubblici e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, Lello Barbarisi, che sottolinea come la decisione assunta dalla Giunta risponda prima di tutto a una necessità di sicurezza e tutela della pubblica incolumità. «L’intervento, che non sarebbe affatto fuori luogo qualificare come somma urgenza, nasce dalla necessità di eliminare le condizioni di insicurezza generate dai tratti di pavimentazione del centro storico ormai degradati. I dissesti presenti costituiscono infatti un serio pericolo di inciampo e di caduta per i pedoni».

La prima area interessata sarà la parte bassa di Vico Carlo, Piazza Barone di Donato e i tratti limitrofi. Qui è prevista la rimozione della pavimentazione frantumata, che sarà sostituita con asfalto stampato. La pietra ancora buona e recuperabile verrà invece messa da parte e riutilizzata nella parte alta del centro storico, dove persistono – ormai dagli anni ’90 – porzioni rimaste incompiute. «Inoltre – aggiunge Barbarisi – sarà effettuata la messa in sicurezza delle rampe che dai vicoli di Capolatorre conducono su via Serino. Si tratta di un intervento di restauro e ripristino che riguarda sia le aree mai completate sia quelle che, pur realizzate, oggi sono diventate pericolose».