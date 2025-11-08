L’associazione Laika rinnova il direttivo e si affida al presidente Andrea Famiglietti

  
É stato un viaggio lunghissimo durato quattro anni. E soprattutto bellissimo, pieno di lavoro, di sorrisi, di momenti in cui tutto sembrava perso o tutto da riconquistare. In ogni caso, stiamo ancora in piedi, con tanti progetti da realizzare, sempre all’insegna del bene della collettività. Ieri si sono svolte le elezioni per il nuovo direttivo. Innanzitutto un grazie di cuore a Lorenza Melillo, Sonia Gaita, Gianluca Montone e Marco Monetta, i quali hanno fatto un passo indietro rispetto al direttivo e che comunque sono e resteranno per sempre soci fondatori di questa associazione, insieme ad Andrea Famiglietti, Antonio Lepore e Paolo Spagnuolo.

Il nuovo direttivo, nato con l’obiettivo di allargare ulteriormente i nostri orizzonti, è così composto: Andrea Famiglietti (presidente), Antonio Lepore (vicepresidente), Mr Francese (responsabile organizzazione e gestione sede), Ira Secondo Tempo (responsabile comunicazione), Daniela Cilio (responsabile laboratorio scolastici), Paolo Spagnuolo (responsabile attività progettuali e laboratori esterni), Francesco Bernardi (segretario e tesoriere).

Ringraziamo coloro i quali hanno preso parte alle votazioni ed abbiate a cuore questo piccolo spazio di amore e libertà.

