Regionali Campania 2025, Anna Nazzaro inaugura il comitato elettorale ad Atripalda
Pubblicato in data: 8/11/2025 alle ore:10:11
La mia campagna elettorale non poteva non partire da Atripalda
Stasera è stato bellissimo abbracciare i miei concittadini e confrontarmi con loro su quello che sarà il mio impegno in Regione nel nome dell’Irpinia
È stato un incontro intenso ed emozionante, che mi ha trasferito tanta energia ed entusiasmo che mi guideranno in questa bellissima avventura
Abbiamo parlato di sviluppo e di imprese, di politiche sociali e, soprattutto, dei nostri giovani, troppe volte costretti a costruire lontano dalla propria terra il loro futuro.
Insieme, ne sono convinta, scriveremo una nuova pagina della nostra storia
Grazie Atripalda, grazie Irpinia
