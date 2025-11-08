Regionali Campania 2025, Anna Nazzaro inaugura il comitato elettorale ad Atripalda

La mia campagna elettorale non poteva non partire da Atripalda

Stasera è stato bellissimo abbracciare i miei concittadini e confrontarmi con loro su quello che sarà il mio impegno in Regione nel nome dell’Irpinia

È stato un incontro intenso ed emozionante, che mi ha trasferito tanta energia ed entusiasmo che mi guideranno in questa bellissima avventura

Abbiamo parlato di sviluppo e di imprese, di politiche sociali e, soprattutto, dei nostri giovani, troppe volte costretti a costruire lontano dalla propria terra il loro futuro.

Insieme, ne sono convinta, scriveremo una nuova pagina della nostra storia

Grazie Atripalda, grazie Irpinia