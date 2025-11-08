Regionali Campania 2025, il circolo cittadino del Pd: “stupore per la candidatura sotto il nostro simbolo di Anna Nazzaro”

Il PD di Atripalda intende uscire da equivoci e voci falsate circolate negli ultimi giorni e pertanto sottolinea che il Partito non può essere inteso come un’occasione temporanea o un semplice contenitore di opportunità personali ma come progetto politico serio, credibile e duraturo, fondato su valori condivisi e su una visione collettiva di progresso e giustizia sociale.

Credere nel PD significa impegnarsi quotidianamente, con dedizione, coerenza e spirito di servizio, per raorzare la partecipazione democratica, sostenere il territorio e promuovere la cultura del bene comune. Significa, inoltre, rispettare lo Statuto e i principi fondamentali del partito, riconoscendo il valore della MILITANZA e il ruolo INSOSTITUIBILE degli iscritti e dei circoli.

Il Circolo di Atripalda è da sempre impegnato, con costanza e senso di responsabilità, nella vita politica e sociale della comunità. Anche in questa fase, nel pieno della campagna elettorale per le regionali, il nostro circolo è presente sul territorio, ascolta le persone e lavora per raorzare la fiducia nel progetto democratico.

Tuttavia, riteniamo necessario che tutte le candidature, comprese quelle calate dall’alto o espressione di diverse aree politiche che nulla però, hanno a che vedere con il nostro sentire, assumano con chiarezza lo stesso livello di impegno, trasparenza e responsabilità. Chi sceglie di rappresentare il Partito Democratico deve farlo in modo coerente con i suoi valori, con il pieno coinvolgimento della comunità politica e degli elettori che credono in questo percorso.

Per questo motivo, esprimiamo stupore per la candidatura, sotto il nostro simbolo, di Anna Nazzaro, che non ha mai dimostrato né dal punto di vista politico, né amministrativo, empatia e attenzione nei confronti del PD, come testimoniano, d’altra parte, le distanze da lei prese dalle posizioni in consiglio comunale dai nostri consiglieri.

Attendiamo, pertanto, dalla candidata Nazzaro una presa di posizione chiara e pubblica rispetto al suo rapporto con il PD e con i suoi iscritti. Una posizione ambigua, in questa fase, non fa che alimentare confusione e incertezza, minando il messaggio unitario che il partito deve dare ai cittadini.

Il Circolo di Atripalda continuerà a lavorare con serietà e passione, consapevole che solo attraverso la chiarezza, la partecipazione e l’impegno condiviso si può restituire forza e credibilità al nostro progetto politico comune.



Il Circolo del Partito Democratico di Atripalda