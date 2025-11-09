Cesena-Avellino, i convocati da mister Biancolino

Pubblicato in data: 9/11/2025 alle ore:09:56 • Categoria: Avellino Calcio •

In vista del match tra Cesena ed Avellino, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 30 Daffara, 77 Marson; Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani; Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio; Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne. REPORT Marco Armellino ha accusato un fastidio in rifinitura al tendine d’achille sinistro. Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Antony Iannarilli: dopo aver accusato dolore in allenamento ha praticato una serie di esami strumentali specifici che hanno evidenziato una cervicobracalgia a destra; Pasquale Pane: è alle prese con una sindrome influenzale.

