Cesena-Avellino, i convocati da mister Biancolino
Pubblicato in data: 9/11/2025 alle ore:09:56
In vista del match tra Cesena ed Avellino, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:
Portieri: 30 Daffara, 77 Marson;
Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani;
Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio;
Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne.
REPORT
Marco Armellino ha accusato un fastidio in rifinitura al tendine d’achille sinistro.
Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.
Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.
Antony Iannarilli: dopo aver accusato dolore in allenamento ha praticato una serie di esami strumentali specifici che hanno evidenziato una cervicobracalgia a destra;
Pasquale Pane: è alle prese con una sindrome influenzale.
