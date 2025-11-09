Il Comune di Atripalda ricorda il Prof. Carlo Giuliano Franciosi

Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa del Prof. Carlo Giuliano Franciosi, studioso di straordinaria levatura e figura di riferimento per la storia della nostra città.

Il ricordo del delegato alla Cultura, Lello Barbarisi:

“Carlo era malato da tempo, ma non è trascorso molto dal nostro ultimo contatto. Indimenticabili le nostre chiacchierate agostane sul suo balcone, insieme all’amico Gerardo Troncone.

Il più grande di tutti: fortunati coloro che hanno potuto apprezzare la sua immensa e profonda cultura per l’antico.

Lo scorso anno fece pervenire al nostro Comune la volontà di destinare una parte del suo patrimonio librario e documentario alla nostra Biblioteca. Prenderemo contatto con i familiari per comprendere se intendano confermare questo suo nobile desiderio.

La tomba a camera di via Tufara resta la sua più grande raccomandazione. Cercherò di onorare il suo impegno. Ciao, Prof.”

L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore della famiglia e di quanti ne hanno conosciuto la grande umanità, la passione per la ricerca e l’amore per Atripalda.