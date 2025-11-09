Unicusano Avellino Basket esame superato: Livorno al tappeto

All’esordio con il main sponsor Unicusano sul petto, l’Avellino Basket conquista punti preziosi superando la formazione della Bi.Emme Service Libertas Livorno con il punteggio di 87-80 I biancoverdi sono riusciti a superare un esame non semplice. I labronici, terzi della classe, hanno confermato di essere una buona squadra, giocando per altro bene. Ottima la risposta dei biancoverdi, che hanno infilato il terzo successo consecutivo in questa stagione. Grande prestazione tra i biancoverdi di Grande e Dell’Agnello, autore di 17 punti e 10 rimbalzi. Così ha commentato coach Buscaglia la vittoria, preziosa, contro Livorno: “Siamo molto contenti, è stata una bella vittoria ed abbiamo avuta una grande forza mentale nel terzo periodo. Abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita in cui abbiamo distribuito bene i possessi e catturato tanti rimbalzi. Ora dobbiamo proseguire su questa strada e ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto, finendo per trascinarci alla vittoria”. 0 Mercoledì turno infrasettimanale, con i biancoverdi che affronteranno fuori casa la Vuelle Pesaro

PRIMO QUARTO

La partita si apre con una tripla di Andrea Zerini. Il primo allungo del match è biancoverde. Sul 13-6 Livorno è costretta al timeout. La squadra labronica torna in campo con Tozzi e fuori possamai, per schierare Tiby da pivot. Gli ospiti piazzano un parziale di 8-0 firmato Tiby. È dunque Buscaglia a chiamare timeout. I suoi tornano in campo con 5-0 di parziale e quarto che si chiude sul 25-20.

SECONDO QUARTO

Livorno presenta la zona e Mussini punisce con una tripla per il 30-24. Si accende dall’altra parte Woodson, i suoi canestri danno fiducia a Livorno. I labronici con un parziale di 4-13 passano a condurre 34-37. Livorno approfitta delle difficoltà irpine e con Filloy raggiunge il +6 38-44. Il quarto termina con la formazione ospite avanti 38-46.

TERZO QUARTO

Avellino c’è nella ripresa e prova ad alzare l’intensità difensiva, ma qualche imprecisione consente a Livorno di di restare avanti 46-52. Grande prova a trascinare i suoi raggiungendo il 52-52 con la collaborazione di Dell’Agnello. I 4 falli di Jurkatamm diventano un problema, ma Dell’Agnello regala il pari 55-55. Con quattro punti di fila di Cicchetti Avellino torna avanti 59-55. Gli irpini chiudono il terzo periodo avanti 61-57.

QUARTO QUARTO

Avellino parte forte portandosi sul 68-60, ma in una manciata di secondi Livorno riesce a ridurre lo svantaggio con Tiby, Valentini e Woodson si porta sotto di 1 68-67. Le squadre danno spettacolo e rispondo colpo su colpo alle giocate dei loro campioni. Avellino va sul 79-72 con la tripla di Mussini, al reggiano risponde con la stessa medaglia Woodson per il 79-75. Il finale è palpitante, i tiri liberi diventano pesanti ed a spuntarla.

Unicusano Avellino Basket – Bi.Emme Service Libertas Livorno 87-80 (25-20, 13-26, 23-11, 26-23)

Unicusano Avellino Basket: Jaren Lewis 23 (4/7, 2/8), Giacomo Dell’ agnello 17 (6/8, 1/1), Alessandro Grande 17 (3/4, 3/7), Federico Mussini 10 (0/4, 2/6), Alexander Cicchetti 8 (3/4, 0/0), Andrea Zerini 6 (1/3, 1/1), Mikk Jurkatamm 5 (0/0, 1/3), Giovanni Pini 1 (0/0, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/1), J.j. Chandler 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Giacomo Dell’ agnello 10) – Assist: 18 (Mikk Jurkatamm 7)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Avery Woodson 27 (4/4, 6/13), Matthew james Tiby 24 (7/12, 2/6), Ariel Filloy 10 (2/2, 1/4), Niccolo Filoni 6 (3/4, 0/2), Luca Tozzi 5 (1/1, 0/2), Fabio Valentini 4 (2/3, 0/5), Luca Possamai 2 (1/3, 0/0), Tommaso Fantoni 2 (1/1, 0/0), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/1), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 28 9 + 19 (Matthew james Tiby 8) – Assist: 8 (Matthew james Tiby 3)

ARBITRI

Enrico Bartoli di Trieste, Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzo, Filippo Giovagnini di Torino