  
marted� 11 novembre 2025
Flash news:   Atripalda, rapina armata nella notte in una sala slot in via San Lorenzo: dipendente sotto shock, indagini in corso Prima battuta d’arresto stagionale per la Scandone Avellino Avellino sconfitto 3-0 a Cesena, applausi agli oltre 2000 tifosi biancoverdi presenti al Manuzzi Atripalda presenta “Irpinia – Storta va, deritta vene”: un gioco da tavolo dall’idea della giornalista Federica Brogna Rapinano con pistola una sala slot di Atripalda: indagano i Carabinieri Il Comune di Atripalda ricorda il Prof. Carlo Giuliano Franciosi La Scandone Avellino Oggi attesa dall’esame di maturità a Roma Cesena-Avellino, i convocati da mister Biancolino Unicusano Avellino Basket esame superato: Livorno al tappeto Pulizia dell’alveo del fiume Sabato: dopo svariati solleciti alla Provincia, finalmente al via i lavori nel tratto cittadino

Atripalda presenta “Irpinia – Storta va, deritta vene”: un gioco da tavolo dall’idea della giornalista Federica Brogna

Pubblicato in data: 10/11/2025 alle ore:21:27 • Categoria: Cultura

Giovedì 13 novembre, alle ore 19:00, presso la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” di Atripalda, si terrà la presentazione del gioco da tavolo “Irpinia – Storta va, deritta vene”, un progetto originale e profondamente legato al territorio.

L’iniziativa nasce dall’idea della giornalista atripaldese Federica Brogna, fondatrice del magazine United States of Italy, in collaborazione con Demoela, start-up ligure specializzata in giochi territoriali. Il progetto rappresenta un autentico omaggio all’Irpinia, alla sua storia e al suo spirito resiliente.

“Irpinia – Storta va, deritta vene” è un viaggio tra borghi, paesi, castelli e paesaggi che raccontano la nostra identità collettiva. Non è soltanto un gioco, ma un modo per riscoprire e far conoscere l’Irpinia, rafforzando il senso di appartenenza e permettendo anche a chi vive lontano di mantenere vivo il legame con la propria terra.

“Il progetto è un omaggio sincero alla nostra provincia, alla sua gente e al suo spirito resiliente, racchiuso perfettamente nel titolo ‘Storta va, deritta vene’, un modo di dire che ci rappresenta e che racconta la forza e l’ironia con cui gli irpini affrontano la vita. Sarebbe per me un grande piacere avere la partecipazione della cittadinanza a questo momento di condivisione e valorizzazione comune del territorio” dichiara il Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce nel percorso di promozione culturale e territoriale che la Città di Atripalda sta portando avanti attraverso la propria biblioteca comunale, luogo di incontro e di crescita collettiva.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *