Atripalda, rapina armata nella notte in una sala slot in via San Lorenzo: dipendente sotto shock, indagini in corso

Attimi di paura questa notte ad Atripalda, dove due persone armate e con il volto coperto hanno fatto irruzione in una sala slot di via San Lorenzo, poco prima della chiusura del locale. Uno dei malviventi impugnava una pistola.

A ricostruire l’accaduto è il proprietario dell’attività: «In quel momento c’era un dipendente al lavoro. Intorno alle due sono entrati due individui armati che si sono diretti verso la cassa intimando al nostro addetto di consegnare tutto il denaro».

Il bottino stimato è di circa mille euro, L’azione è durata appena due minuti, ma ha lasciato forte stress al dipendente, che non ricorda con esattezza le frasi con cui è stato minacciato. Il denaro sottratto si trovava nella cassa principale dell’attività.

Le immagini della videosorveglianza sono ora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino, che stanno conducendo le indagini per individuare i due rapinatori.