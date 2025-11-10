  
Avellino sconfitto 3-0 a Cesena, applausi agli oltre 2000 tifosi biancoverdi presenti al Manuzzi

10/11/2025

Nonostante la netta sconfitta dell’Avellino sul campo del Cesena — 3-0 il risultato finale con reti di Ciervo, Shpendi e Blesa — resta da sottolineare la straordinaria presenza del tifo irpino. Una debacle per gli uomini di mister Biancolino.

Oltre 2000 tifosi biancoverdi hanno raggiunto il “Manuzzi” per sostenere la squadra, dimostrando ancora una volta attaccamento, passione e rispetto anche nei momenti più difficili.

Un viaggio lungo, una prestazione dura da accettare, ma una tifoseria che continua a rappresentare l’anima dell’Avellino.

L’amministratore Giovanni D’Agostino scrive in un post su Facebook:”Quattro vittorie, quattro pareggi, quattro sconfitte. Da squadra neopromossa probabilmente ci avrei messo la firma ad inizio stagione. La media punti ci dice che siamo perfettamente in linea con gli obiettivi stagionali in un campionato tanto bello quanto difficile. Una cosa è sicura, c’è tanto da lavorare e molta strada ancora da fare ma se restiamo tutti uniti (la sciarpata sul 3-0 per gli avversari ieri è stata devastante) riusciremo ad ottenere ciò per cui lottiamo e lavoriamo quotidianamente. I delegati della @legab presenti all’@orogelstadium hanno definito la nostra tifoseria come quella migliore di sempre vista a Cesena e questo ci ha fatti risalire sul furgone per tornare in Irpinia sicuramente amareggiati per il risultato ma pieni di orgoglio. Grazie.
Non molliamo! Ci vediamo al Partenio.  Forza Lupi, Forza Unione Sportiva Avellino”.

