Prima battuta d’arresto stagionale per la Scandone Avellino, che cade sul parquet della Carver Roma al termine di una gara combattuta ma segnata da troppi errori e momenti di nervosismo. I

capitolini, ancora imbattuti, confermano la propria leadership nel girone E del campionato di Serie B Interregionale, dopo sette giornate dall’inizio della competizione, grazie a una prestazione solida,

soprattutto nei momenti chiave del match.

Nonostante la buona reazione dei biancoverdi nella seconda parte di gara, i padroni di casa hanno saputo gestire con maggiore lucidità il finale, imponendosi per 74-63 consolidando il primato in

classifica.

Avvio con poco ritmo e tanti tiri presi da entrambe le squadre dalla lunga distanza che non hanno esito felice. Di Scanzi e Martino i primi canestri della gara. I padroni di casa si sbloccano da tre con

Scianaro e passano a comandare la gara a metà quarto. Molto imprecisa la squadra di Carone in questo avvio del match che si lascia battere fin troppo facilmente anche in difesa. Per i biancoverdi

entrano in campo Cantone, Ragusa e Vitale per invertire sin da subito la rotta, ma il fallo tecnico a Tonello e l’antisportivo a Duranti non fanno altro che complicare i piani della squadra irpina.

Al 10’ il tabellone recita 17-13 con una tripla di Vitale allo scadere.

Alla ripresa del gioco qualche fischio arbitrale discutibile fa andare su tutte le furie coach Caroneche viene subito punito con un fallo tecnico. Lucarelli realizza un canestro impossibile per i padroni

di casa che scappano sul +8. Un mini parziale di 5-0 firmato Vitale-Cantone riporta i biancoverdi ad un solo possesso dagli avversari. Coach Tretta è costretto al primo time out della gara e così la Carver riprende a gestire il ritmo di gioco, complice qualche errore di troppo dei lupi nella gestione della palla e le grosse difficoltà nel trovare la via del canestro. Galli rispedisce, con due triple

consecutive, la Scandone sul -8, nonostante qualche buona giocata in attacco di Beck e Duranti, ma è la difesa biancoverde che deve essere rivista in questa fase di gioco. Al 20’ il risultato è sul 36-28.

Inizia il secondo tempo con la reazione rabbiosa della Scandone che, sul solito asse Beck-Duranti, ritorna ad un solo possesso dagli avversari. La Carver tiene botta e non si scompone: è il solito

Martino a fare la voce grossa a rimbalzo e a mettere a referto punti importanti per la sua squadra.

Avellino, rispetto al primo tempo, però, ha un’energia diversa e, nonostante il gioco non sia così fluido, riesce ad agganciare la Carver sul finire del quarto.

Al 30’ 49-49. Inizia l’ultima frazione di gioco con Ragusa che firma il canestro del sorpasso grazie su un pregevole

assist servito da Cantone. La Carver è viva e realizza l’ennesima tripla con Scianaro per il contro sorpasso capitolino. Il fallo tecnico fischiato a Beck non aiuta i biancoverdi. Si viaggia sul filo

dell’equilibrio. Vitale e Scianaro diventano i protagonisti della gara a suon di triple. I lupi a tre minuti dalla fine sono a due possessi dagli avversari, ma hanno grosse difficoltà ad organizzare

un’azione vincente. Il solito Scianaro, con due azioni in avvicinamento al canestro, mette la parola fine all’incontro. La Carver fa valere il fattore campo, resta imbattuta e sconfigge la Scandone Avellino con il punteggio di 74-63.

Queste le dichiarazioni di coach Carone al termine della gara: “Sapevamo che sarebbe stata difficile su un campo molto complicato, ci aspettavamo una partita simile. Abbiamo commesso degli erroricome quello di non riuscire a pareggiare, nel modo corretto, la loro intensità. Siamo consapevoli di essere una squadra nuova e tutto quello che ci succede ci servirà per capire dove lavorare e migliorare. Questa sconfitta, infatti, sarà un ottimo spunto per poter continuare nel migliore dei

modi il nostro percorso, applicando i giusti correttivi ”

Nel prossimo turno di sabato 15 novembre, alle ore 18, la Scandone ospiterà al Del Mauro Stella Ebk Roma

Parziali: 17-13; 19-15;13-21; 25-14

Tabellino

Carver Roma Cinecittà. Orman,Scianaro 15, Taflaj, Lucarelli 6, Martino 15, Maiolo, Galli 14, Pagnanelli 18, Converso, Colagrossi 3

Coach Tretta

Avellino. Scanzi 5, Piazza, Cioppa , Cantone 4, Ragusa 7, Quarisa 3, Iannicelli , Duranti 14, Tonello, Beck 13, Vitale 17

Coach Carone